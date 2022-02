San Valentín 2022: 6 ideas de regalos originales para enamorar a tu pareja

Febrero ya está aquí, y con él, el esperado día de San Valentín. Dedicar un día al año para celebrar el amor es una bonita experiencia. Sin embargo, a muchos este día les trae verdaderos quebraderos de cabeza. Empieza la búsqueda incesante del mejor regalo para tu pareja.

Puede que te sientas perdido entre oferta y promociones para este día tan especial. Si es así, y te encuentras bloqueado o bloqueada a la hora de escoger el mejor regalo para San Valentín, en este listado tienes la solución.

Te proponemos los mejores regalos de San Valentín para este 2022.

Caja San Valentín Kinder y Haribo

Este regalo no es apto para parejas a las que no les guste el dulce. Esta caja de San Valentín contiene los mejores productos de Kinder y Haribo para endulzar el día del amor. Contiene un kilo de diferentes modelos de chucherías, entre los que encontrarás: Kinder Bueno, Kinder Happy Hippo, cuatro Bolsas de gominolas Haribo, una bolsa de Conguitos, Kinder Schoko Bons, Kinder Maxi Chocolate.

Además, la caja tiene una especial decoración en la que puedes incluir una felicitación personalizada para tu pareja.

Comprar en Amazon

Talonario 20 Vales Románticos

Si tu pareja es un amante de los viajes románticos, con este talonario acertarás seguro en el día de San Valentín. Se trata de uno de los regalos de San Valentín que ofrece más variedad. Por eso, si has quedado sin ideas para regalar, o todavía no conoces demasiado a la que hoy es tu pareja, te alegrará saber que tienes la opción de regalar un talonario en el que será tu pareja la que elija el plan del que le más apetece disfrutar.

Si buscas un regalo original este año para el día de San Valentín estos vales románticos pueden convertirse en tu mejor aliado.

Comprar en Amazon

Smartbox Caja Regalo 2 días con Encanto

Este es el regalo ideal para esas parejas que aún no se conocen demasiado, y deseen pasar tiempo de calidad el uno con el otro. Si no se ocurre la manera de sorprender a tu pareja, y no quieres hacerle un regalo material, en esta smartbox encontrarás los que estabas buscando. Incluye dos mil ochocientos encantadoras estancias en hoteles, casas rurales y masías para disfrutar de una escapada en España.

Comprar en Amazon

Caja de Regalo Creative Explosion Box

Hemos encontrado el regalo perfecto para las parejas más creativas y originales. En esta bonita caja regalo podrás insertar las fotos y tarjetas de los mejores momentos de la relación, para mantener siempre los buenos recuerdos cerca de vosotros. En este original y personalizado regalo, podrás incluir dentro un pequeño detalle como un anillo, collar o reloj.

Además, podrás crear tú mismo un álbum de fotos de recortes o tarjetas de bricolaje con patrones de dibujo, escribir letras o pegar pegatinas en él. En ella están incluidos treinta y siete accesorios con cintas, pegatinas, tarjetas, rosas, cinta adhesiva doble, etc.

Comprar en Amazon

Moldes de Manos

Con este detalle ya tenéis excusa para pasar tiempo de calidad juntos. Si los regalos convencionales no están hechos para tu pareja, esta es una buena opción para celebrar este día de San Valentín. Con estos moldes para crear manos, estarás regalando un momento de ocio y tranquilidad a la persona que más quieres.

Comprar en Amazon

Fotoprix Taza Personalizada

Esta es la opción perfecta para los amantes de los regalos prácticos y personalizados. Con esta taza podrás desayunar cada mañana recordando los mejores momentos de la relación de pareja.

Comprar en Amazon