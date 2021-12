Haz la compra online en Carrefour y llévate 20 euros ¡gratis!

El ritmo frenético que llevamos en el día a día hace que sea complicado buscar un momento para ir al supermercado a comprar todo lo que necesitamos y es, precisamente por esto, por lo que cada vez son más personas que deciden hacer la compra online.

Es una buena forma de exprimir todo el tiempo libre y es que, en vez de pasar una o dos horas haciendo la compra en el supermercado, podemos emplear diez minutos haciéndola de forma online y disfrutar del resto del tiempo realizando alguna actividad que verdaderamente nos guste. Y es por eso por lo que en Carrefour han decidido premiar a todos aquellos que, por primera vez, decidan hacer una compra online.

Desde Carrefour han decidido regalar 20 euros de descuento en la primera compra en el super online por importe superiores a 100 euros. De esta forma quieren agradecer a todos los clientes la confianza depositada en el servicio de compra online y en el supermercado en general.

Consigue 20€ gratis en Carrefour

¿Cómo usar el cupón de descuento de Carrefour?

Usar el descuento de 20 euros de Carrefour en la compra online es muy sencillo, ya que tan solo tendrás que seguir los siguientes pasos:

1. Añade los productos que desees comprar a la cesta

2. Copia y pega el cupón con el código de descuento y añádelo en el proceso de pago

3. Elige tu horario de entrega, el que mejor te venga, y pulsa en finalizar compra.

Eso sí, este cupón solo es válido para las personas que aún no hayan comprado en el supermercado online y que superen los 100 euros en compras. No es posible aplicarlo en compras anónimas, es decir, sin registrar, y no es acumulable a otros cupones, excepto en el caso del ChequeAhorro.

¿Cómo hacer la compra online en Carrefour?

Hacer la compra online en Carrefour es realmente sencillo ya que está todo muy bien explicado. Aún así, vamos a enseñarte cómo hacerlo paso a paso para que no tengas ningún tipo de duda.

1. Regístrate: lo primero que deberás hacer es registrarte en la página online de Carrefour. Así, además de poder aprovechar el cupón descuento, tendrás siempre disponibles todos tus datos y tus anteriores compras.

2. Mete los productos en el carrito: una vez hayas iniciado sesión, introduce los alimentos que necesitas. Tendrás los alimentos divididos por categorías y, además, tienes la foto disponible, por lo que sabrás qué estas comprando exactamente.

3. Paga tu compra y finaliza el pedido: una vez hecha la compra, tan solo tendrás que darle a pagar y finalizar.

Como ves es muy fácil de hacer y tendrás la compra lista en apenas unos minutos. ¡No lo dudes más y pásate a la compra online!

