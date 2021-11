El próximo 26 de noviembre se celebrará el conocido Black Friday, que es el día en el que suelen comenzar la compras navideñas. Durante este día, desde hace ya más de cincuenta años, se ofrecen grandes descuentos que no podemos rechazar, descuentos que van a más del 50% y que nos permite gastar mucho menos durante las últimas semanas del año. Es cierto que esta tradición se inició en Estados Unidos pero, desde hace ya varios años, se ha extendido al resto del mundo y podemos disfrutar del viernes negro en casi cualquier parte del mundo.

Pero, por si fuese poco, este año los comercios han decidido comenzar antes con los chollos y ofrecen descuentos muy apetecibles durante los días previos al Black Friday 2021. Algunas de estas rebajas son inigualables, es más, es posible que se agoten incluso antes de llegar al día de rebajas señalado.

Así que si ves alguna oferta previa al Black Friday 2021, no te lo pienses demasiado y hazte con ella ya que puede que después sea tarde. A continuación te ofrecemos algunas de esas ofertas que no puedes rechazar.

iRobot Roomba 692

El robot aspirador es un aparato imprescindible en muchos hogares, especialmente en esos en los que el tiempo escasea. Un robot aspirador te permite tener tu casa libre de pelusas y polvo en cualquier momento, incluso acabarán con los pelos de tus mascotas. Así que, si aún no tienes ninguno, esta es la ocasión perfecta para comprarlo.

El iRobot Roomba 692 es una gran opción si estás pensando en invertir en un robot aspirador. Cuenta con conexión WiFi, que te permite tenerlo siempre conectado, tiene un sistema de limpieza 3x1, es compatible con un asistente de voz y tiene una potencia muy buena que acabará con toda la suciedad. Además, es capaz de ofrecer sugerencias de limpieza personalizadas ya que no todos necesitamos lo mismo en casa.

Cuesta 199 euros gracias a los descuentos por el Black Friday 2021 y es que te estarás ahorrando más del 50% ya que su precio habitual es de 399 euros. ¡Irresistible!

Tristar FR-6994

¿Quién dijo que comer sano y rico era imposible? Gracias a las freidoras de aire podemos preparar platos realmente deliciosos con pocas calorías. No tendrás que preocuparte más por las calorías de un plato de patatas fritas ya que podrás cocinarlas en la freidora sin aceite. Quedarán muy crujientes, ¡como recién salidas de la sartén!

Una de las mejores opciones es la Tristar FR-6994 ya que cuenta con un tamaño mucho más grande de la habitual. Tiene una capacidad de 4,5 litros, por lo que no tendremos problemas a la hora de cocinar varias raciones, e incorpora una cesta antiadherente que nos permitirá limpiarla con una mayor facilidad.

Su precio es de 67,52 euros, un precio bastante bueno si tenemos en cuenta que son productos relativamente nuevos y que, esta en concreto, es para toda la familia.

IKOHS Thera Retro Cafetera

El café es una de las bebidas más consumidas en nuestro país, es por eso por lo que es muy habitual encontrar una cafetera en cada cocina de España. No obstante, es muy probable que te apetezca cambiar tu vieja cafetera por una más nueva, con mayor calidad y un mejor diseño. Pues bien, este es el momento perfecto ya que encontramos cafeteras premium a un precio muy económico.

La Ikohs Thera Retro es una de esas cafeteras con diseño retro que recomendamos. Es capaz de hacer varios tipos de cafés y puede usarse tanto con café molido como con cápsulas de monodosis. Se incluye un vaporizador orientable y puede preparar hasta dos cafés a la vez.

Cuesta 77,95 euros, un precio bastante bueno para una cafetera tan demandada. Su precio original es de 114,95 euros, por lo que si realmente te gusta, te recomendamos comprarla ya.

Purificador calefactor Dyson

Tener en casa un buen purificador de aire es, a veces, imprescindible. Si este es tu caso, el purificador calefactor Dyson Pure Hot+Cool Link puede ser una buena opción. Su sistema permite eliminar hasta el 99,95% de los alérgenos y partículas contaminantes del aire en cuestión de segundos, el aire de tu alrededor siempre estará purificado gracias a la acción de este aparto. Además también te permite programarlo durante varios días, concretamente durante toda una semana.

El precio original es del purificador de Dyson es de 479 euros pero ahora, durante los próximos días, podrás conseguir este purificador por un precio de 379 euros. Ahorrarás 100 euros si lo compras ahora.

Altavoz inteligente Echo Dot

Los asistentes de voz pueden hacer que nuestra vida sea más fácil. Es por eso por lo que siempre recomendamos tener uno en casa, especialmente ahora que sus precios están muy rebajados. El Echo Dot de 3ª generación (Alexa), es un ejemplo de ello ya que está disponible por solo 18,99 euros, ¡una auténtica ganga!

Este asistente de voz te permitirá saber si lloverá antes de salir, poner una playlist mientras estás en a ducha o saber cuáles son los ingredientes de una receta mientras estás haciendo el menú de la semana.

Taurus Mycook One

Hoy en día tenemos muy poco tiempo para cocinar platos saludables, es por eso por lo que, en estos casos, recomendamos tener siempre un robot de cocina en casa. De esta forma evitaremos pedir comida cada día o comer lo primero que vemos en la nevera. Tener un robot de cocina en casa es, sin duda, ganar en salud.

El robot Taurus Mycook One te permitirá cocinar cientos de recetas diferentes y muy saludables, recetas de toda la vida que seguro que extrañas. No importa si no eres muy bueno en la cocina, tan solo tendrás que introducir los ingredientes y programar la hora. Tiene diez velocidades disponibles para cocinar e incluye una vaporera, un recetario y una jarra de acero inoxidable.

El precio es de 279 euros, un precio muy económico si pensamos en todo lo que ganamos, especialmente si tenemos en cuenta que su precio habitual es de 599 euros. ¡Estarás ahorrando más del 50%!

Philips Lumea Prestige

Si quieres deshacerte de los vellos tanto faciales como corporales de una vez por todas, necesitas el Philips Lumea Prestige, una depiladora con luz pulsada que te ayudará a eliminar el vello para siempre. Cuenta con cuatro cabezales diferentes para adaptarse a cualquier parte del cuerpo y de la cara ya que se puede usar para eliminar el vello facial.

Su precio es de 389,99 euros, 160 euros más barata que normalmente. Es un buen precio teniendo en cuenta que no tendremos en invertir más ni en cuchillas ni en cera, ¿no crees?

Cecotec Robot de Cocina Mambo 10090

El robot de cocina Mambo 10090 es perfecto para aquellas personas que no quieran estar horas y horas en la cocina pero que sí quieran comer de forma saludable. Cuenta con treinta funciones, una jarra de acero inoxidable, un sistema inteligente de potencia calorífica, que permite regular la temperatura según cada plato, y una opción de cocina a baja temperatura. Ofrece una capacidad de 3,3 litros y se incluye una vaporera para cocinar de forma más saludable las verduras.

El precio es de 299 euros, lo que supone una rebaja de más del 30% sobre su precio original. No dejes escapar esta gran oportunidad.

Dyson v12 Slim

Si eres de los que prefiere pasar el aspirador cada día, el Dyson v12 Slim es tu mejor opción. Esta aspiradora sin cable cuenta con una gran potencia que te permitirá atrapar todo el polvo en muy poco tiempo. Además, es muy ligera, por lo que no te costará moverla de un sitio a otro. ¡Limpiar tu hogar nunca había sido tan fácil!

Cuesta 629 euros e incluye una gran cantidad de accesorios que podrás usar para limpiar diferentes superficies como, por ejemplo, alfombras o sofás.

Fitbit Versa 2

El smartwatch Fitbit Versa 2 es una buena opción si buscas un complemento para el día a día. Ofrece más de 12 modos de ejercicios, monitorización del ritmo cardíaco, análisis del sueño y de la actividad, notificaciones y control por voz, entre otras funciones muy interesantes.

El precio durante el Black Friday es de 139,35 euros. Podrás ahorrar más del 30% si decides hacerte ahora con este reloj, ¡un auténtico chollo!

