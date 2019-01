Un meteorito impactó en la cara visible de la Luna durante el eclipse

Miles de personas observaron el pasado 21 de enero el eclipse lunar total, una Luna que además era súper (por su tamaño) y de sangre (por su color rojizo). Lo que no esperaban ver, aunque fue cosa solo de unos pocos afortunados, era el impacto de un meteorito en la cara visible del satélite exactamente a las 5:41:38.

Las cámaras de muy alta sensibilidad del proyecto MIDAS (Moon Impacts Detection and Analysis System), llevado a cabo por José María Madiedo, de la Universidad de Huelva, y José Luis Ortiz, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, registraron el destello. Dicho flash es visible en al menos tres videos diferentes. No es la primera vez que se registra un impacto de meteorito en la Luna, pero sí es la primera vez que queda constancia de ello durante un eclipse.

Madiedo ha confirmado que el destello fue un meteorito: "La roca, al impactar contra el suelo lunar, se destruye completamente y, a la vez, genera un nuevo cráter. Es en ese proceso cuando una parte de la energía del impacto se convierte en luz. Esa luz es el destello que han recogido nuestros telescopios", comenta a National Geographic. "La situación más probable es que esa roca fuera un fragmento procedente de un cometa y no de un asteroide", añade.

Aunque aún no ha calculado cuánto medía la roca espacial que colisionó con la Luna, Madiedo piensa que probablemente pesaba unos dos kilogramos y era aproximadamente del tamaño de un balón de fútbol.

Por otro lado, el astrofísico ha explicado que los meteoritos no impactan de igual manera en la Luna y en la Tierra. Mientras que en el planeta la atmósfera hace que se desintegren ante de impactar, en el satélite básicamente no hay atmósfera y entonces no hay nada que frene a una roca. "Una de las características de los impactos a gran velocidad es que se produce un destello de luz durante la colisión", explica Madiedo.