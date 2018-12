Manuel Erice, Premio de Periodismo Francisco de Cossío a la trayectoria profesional a título póstumo

El jurado del XXXIII Premio de Periodismo Francisco de Cossío ha concedido este galardón al periodista Manuel Erice, fallecido el pasado mes de septiembre.

Además se han concedido los galardones correspondientes a las cinco modalidades de la categoría mejor labor profesional. Así, en prensa, María del Romero Mayor, de El Mundo-Diario de Castilla y León, resulta premiada por "La gran fuga que sepultó el franquismo"; en la modalidad de radio, ha sido reconocido el programa sobre el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, del equipo de Documentos RNE; en televisión, Mónica Marchante, Jorge Manzanal y Luis Fermoso obtienen el premio por su documental "Perico Delgado. 30 años de amarillo" emitido en Movistar+; en fotografía, la imagen "Un bravo toro de la Vega" de Juan Miguel Lostau, publicada en El Mundo-Diario de Castilla y León, ha resultado vencedora; y en modalidad digital ha recibido la distinción el trabajo "Espacios del miedo" del periodista de El Norte de Castilla Antonio García Encinas.

Al palmarés se suman dos menciones especiales en las modalidades de prensa y digital: a la periodista María Jesús Muñiz, de Diario de León, por su trabajo sobre el sector minero; y a la sección "Viva mi pueblo", de la edición digital de La Gaceta de Salamanca.

La trayectoria de Manuel Erice no se entendería sin su paso por Castilla y León, donde trabajó durante 13 años levantando la Delegación autonómica de ABC en Valladolid. Fue en 1992, cuando Erice, ya como subdelegado, firmaba por primera vez informaciones en páginas propias de Castilla y León y en 1995 fue nombrado delegado. A partir de ese momento fue afianzando y ampliando la edición autonómica, logrando consolidar la apuesta informativa de ABC en Castilla y León. Durante aquella etapa, Erice fue un fiel cronista del devenir de Castilla y León en sus primeros años como Comunidad Autónoma, tanto en las páginas de su periódicos como en las tertulias en las que participaba.

La relación de méritos presentada al jurado recuerda que Manuel Erice ocupó diversos puestos de responsabilidad en ABC como jefe de Nacional e Internacional y destacó especialmente en la puesta en marcha del portal de contenidos digitales del periódico; compaginó esta labor como experto analista político en las tertulias de RTVE, Telecinco, Telemadrid y posteriormente, en EE.UU., en el canal colombiano NTN24.

El jurado ha distinguido a título póstumo a este "periodista vocacional y de talento, que no dejó de escribir incluso estando muy enfermo". Durante sus últimos tres años, como corresponsal de ABC en Washington, tuvo la oportunidad de vivir y cubrir grandes momentos de la reciente historia norteamericana, como la campaña electoral de Trump, lo que le dio la posibilidad de escribir el libro "Trump, el triunfo del showman", aclamado por la crítica y merecedor del Premio al Libro del Año 2017 que concede anualmente la Washington Academy of Political Arts and Sciences.

Prensa

La periodista María del Romero Mayor, de El Mundo-Diario de Castilla y León, obtiene el premio por el trabajo titulado "La gran fuga que sepultó el franquismo", publicado por este medio de comunicación el 19 de mayo de 2018. El 22 de mayo de este año se cumplieron 80 años de un episodio de la Guerra Civil desconocido por la mayoría de los castellanos y leoneses. Fue la fuga de 795 presos republicanos del fuerte navarro de San Cristóbal, la mitad de ellos procedentes de provincias de esta Comunidad. El paradero de los restos de la mayoría de estos reclusos todavía se desconoce. De los 381 castellanos y leoneses que participaron en la escapada, diez fueron fusilados como organizadores, 21 murieron en prisión, 84 en su intento de llegar a Francia y solo tres de todos los fugados lograron alcanzar el país vecino.

El reportaje premiado pretende sacar a la luz la odisea de estos republicanos, en su mayoría socialistas y ugetistas de Valladolid, Segovia, Palencia y Salamanca, con el relato de cómo y por qué se produjo la fuga, a partir de los trabajos de investigación realizados hasta el momento, pero también dar voz a familiares de algunos de estos reclusos, que han sufrido el silencio que durante años se cernió sobre este acontecimiento histórico.

Asimismo, en esta modalidad, el jurado ha decidido conceder una mención especial a los trabajos realizados por la periodista María Jesús Muñiz, de Diario de León. Muñiz ha realizado un exhaustivo análisis de la evolución del sector minero durante los casi 30 años de sucesivas políticas de reconversión y estrategias de reindustrialización de las comarcas mineras. El trabajo recoge un detallado análisis de las ayudas recibidas por empresas y cuencas y cómo han evolucionado y presta especial atención al aspecto social de los planes mineros, a través de las soluciones buscadas a sus trabajadores.

Radio

El premio de periodismo Francisco de Cossío, en su modalidad de radio, se ha concedido al programa Documentos RNE monográfico sobre el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. El director de la serie, Miguel Ángel Coleto; la autora Julia Murga; la realizadora Mayca Aguilera; y la narradora Modesta Cruz muestran el valor histórico, el presente y la proyección de futuro de la institución salmantina. Este documental radiofónico recoge numerosos testimonios que explican su historia y su valor cultural y artístico, los tesoros que encierra, la contribución al desarrollo del conocimiento y la propia proyección de la Universidad de Salamanca en su octavo centenario. Documentos RNE se emite los sábados, de 15.00 a 16.00 horas, en Radio Nacional de España y puede seguirse en formato podcast.

Televisión

El documental 'Perico Delgado. 30 años de amarillo', de Mónica Marchante, Jorge Manzanal y Luis Fermoso, emitido en Movistar+ el 29 de junio de 2018, ha obtenido el premio en la modalidad televisiva. Este trabajo periodístico es un viaje en primera persona a los lugares que el ciclista segoviano recorrió en su sexto Tour de Francia, en julio de 1988: a las rampas de Alpe d'Huez, a la habitación de un hotel de Burdeos donde todo estuvo a punto de saltar por los aires, al asfalto de los Campos Elíseos y a Segovia, a la infancia de quien siempre soñó con una bicicleta que nunca llegaba. Delgado rememora así el primer Tour de Francia cosechado por el segoviano, un hito deportivo que permitió a los españoles romper fronteras para dejar de sentirse ciudadanos de segunda categoría e igualarse al resto de potencias europeas.

Fotografía

La fotografía titulada "Un bravo toro de la Vega", de Juan Miguel Lostau, publicada en la portada de El Mundo-Diario de Valladolid el 12 de septiembre de 2018, es el trabajo ganador en esta edición. El Toro de la Vega de Tordesillas, un encierro a campo abierto en el que permanece la lucha entre el hombre y el toro, permite imágenes de la plasticidad y la fuerza que recoge la fotografía de Juan Miguel Lostau. La fotografía ofrece al lector de un vistazo la fuerza del toro, la lucha del joven cogido por aguantar y zafarse del animal, el esfuerzo del resto de corredores por sacarlo de los cuernos del astado y las caras de asombro y miedo de aquellos que lo observan todo detrás de la barrera.

Digital

El reportaje "Espacios del miedo", de Antonio García Encinas, publicado en la web de El Norte de Castilla entre el 30 de abril y el 17 de mayo de este año, ha sido reconocido como el mejor trabajo en la modalidad digital. Compuesto por cinco informaciones, una galería de fotos y un mapa interactivo, recoge los "espacios del miedo" en la ciudad de Valladolid, lugares que realmente no tienen por qué estar relacionados con un peligro real, sino con la percepción de peligro por parte de las mujeres. Como consecuencia de la publicación de estos reportajes, el Ayuntamiento de Valladolid se comprometió a introducir los informes de perspectiva de género en el diseño futuro de espacios públicos.

En esta modalidad, el jurado ha decidido conceder una mención especial a la sección de la edición digital de La Gaceta de Salamanca que se titula "Viva mi pueblo". Es una iniciativa de periodismo en la red novedosa, basada en la publicación de noticias amables que reflejan la vida de las pequeñas localidades del mundo rural, sus tradiciones, sus fiestas, la actividad de sus asociaciones culturales, su historia, leyendas, celebraciones familiares, nuevas iniciativas sociales y empresariales y, también, deficiencias de infraestructuras y reivindicaciones de los vecinos.

El jurado de la XXXIII edición del Premio de Periodismo Francisco de Cossío, presidido por el director de Comunicación, Alejandro Salgado, lo han conformado los periodistas Carlos Blanco, Ruth Rodríguez, Eduardo Álvarez, Ángel Ortíz, Pablo R. Lago, José Luis Martín, Ignacio Fernández, Florencio Carrera, Julián Ballestero, Luis Jaramillo, Raúl Briongos, Joaquín S. Torné. Ana Garrido, periodista de la Dirección de Comunicación, ha ejercido como secretaria del jurado.