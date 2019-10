La DO Rueda finaliza la vendimia con 113,7 millones de kilos de uva frente a los 130,7 de la pasada campaña

Valladolid

La D.O. Rueda ha finalizado la vendimia con un total de 113,7 millones de kilos de uva, 17 millones menos que el pasado año pese a que ha aumentado la superficie en 1.662 hectáreas.

La vendimia comenzó la noche del 27 de agosto con la variedad Sauvignon Blanc, cuyo ciclo vegetativo es más corto que el del resto de las variedades y con una maduración más temprana. El 3 de septiembre comenzó la recogida de la variedad Verdejo, que se ha realizado según lo indicaban los índices de madurez de cada parcela, buscando el mejor equilibrio entre el grado y la acidez.

"A pesar de que este año hemos tenido una merma en la cosecha del 10% respecto a la campaña anterior, estamos muy satisfechos ya que esta vendimia está marcada por el excelente estado sanitario de la uva. No se han registrado problemas fitosanitarios en el viñedo y gracias a las notables diferencias térmicas entre el día y la noche, las condiciones en las que la uva ha entrado en bodega han sido óptimas"

Este año, en la vendimia de la D.O. Rueda se han registrado 1.581 viticultores y 67 bodegas elaboradoras. En total, la superficie registrada ha sido de 18.020,59 hectáreas, con un incremento de 1.662,48 has. respecto al año pasado. De ellas, el 97,57% (17.582,88 has.) corresponden a variedades blancas y de éstas, el 87,71% corresponden a la Verdejo.

Vinos equilibrados

"Gracias al perfecto estado sanitario en el que se ha recogido la uva, se auguran unos vinos equilibrados y de gran calidad para esta cosecha 2019. Cuando dentro de unos meses salgan al mercado esperamos sorprender a los consumidores con las distintas elaboraciones realizadas a partir de nuestra uva autóctona, la Verdejo. Una variedad que destaca por su versatilidad y que permite a nuestras bodegas y viticultores apostar por la innovación sin perder el apoyo en el trabajo tradicional", asegura Carmen San Martín, presidenta de la D.O. Rueda.