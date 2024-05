Aragón, pionera en sostenibilidad: potencial tecnológico y factor humano

L

a mesa de debate permitió unir a distintos perfiles del tejido empresarial y emprendedor de Aragón y encontrar muchos puntos en común: la transformación tecnológica y digital como necesidad actual y futura, pero también como herramienta competitiva; o la labor fundamental de las pequeñas y medianas empresas para un desarrollo sostenible.

La importancia del factor humano y de los equipos comprometidos en la aplicación de toda tecnología se reveló igualmente como un aspecto fundamental en la esencia de las empresas y en su capacidad de adaptación; es decir, en una garantía de sostenibilidad y éxito.

Participaron Ana Sanz, directora general de pymes y autónomos de Gobierno de Aragón; Noelia de Mur, gerente de empresas sociales de la Fundación Rey Ardid; Jesús Alijarde, director general de Ibersyd; Alfonso Biel, presidente de Sphere Group España; Javier Bernabéu, director de Aragón y Cataluña de Incotec; Marta Esquivias, ESG manager de Grupo Valfondo Montepino; y Eduardo Cembrano, director de Industria y Energía de CIRCE - Centro Tecnológico.

Una necesaria puesta en común

Ana Sanz, directora general de pymes y autónomos del Gobierno de Aragón, destacó en primer lugar los tres elementos de las políticas del Ejecutivo regional al respecto: el cuidado de las personas y del medioambiente, y la rentabilidad económica, una variable fundamental porque, de lo contrario, el emprendimiento degenera en "un hobby muy caro".

Sanz consideró que uno de los aciertos de la gestión gubernamental hasta el momento es incluir políticas de economía social y circular porque representan una oportunidad para los nuevos modelos de negocio y para impulsar nuevas formas de producir, diseñar y consumir: "Queremos que las empresas tengan el contexto más favorable posible para que puedan crecer. Y si conseguimos estabilidad, conseguimos crecimiento", aseguró.

Jesús Alijarde, director general de Ibersyd, lidera una consultora de sostenibilidad que, más allá de su labor convencional (energías renovables, estudios ambientales, controles de partículas, mediciones de pájaros…) por la que ha premiada desde su formación en 2020 (recibió el Premio de Responsabilidad Social de Aragón en 2023, por ejemplo), también ha sabido convertir la digitalización en una ventaja competitiva frente a la competencia.

Ibersyd digitalizó sus procesos desde tan pronto y tan bien que se convirtió en socio tecnológico de un proveedor de software. "Era una necesidad propia. Nosotros vendemos sostenibilidad, implementamos sistemas de monitorización, control y reporting para cumplir con multitud de mediciones. Pero, además, nos hemos metido hasta la cocina de las compañías para digitalizar muchos de sus procesos", observó Alijarde.

Javier Bernabéu, director de Aragón y Cataluña de Incotec, relató por su parte cómo la consultoría lleva 25 años viviendo la sostenibilidad junto a sus clientes. La labor de sus 130 profesionales actuales estriba en identificar el potencial de cada compañía en materia de sostenibilidad, en detectar en ellas carencias de distinta naturaleza y ayudarles a resolverlas.

Su premisa es clara: "La sostenibilidad no es una moda. Debe estar en el ADN de las empresas. La sostenibilidad puede ser, entre otras muchas cosas, eficiencia en el uso de los recursos o el aprovechamiento de las materias primas. Todas las grandes empresas tienen ese factor en común", resaltó Bernabéu. La visión que siempre comparten con sus clientes es que cuando marcas el camino en este ámbito asumes riesgos, pero también generas tendencias y luego eres el primero en ser competitivo.

Eduardo Cembrano, director de Industria y Energía de CIRCE – Centro Tecnológico en I+D+i, explicó en esa línea que la esencia de su compañía está en generar competitividad mediante la transferencia de tecnología. Es decir: aceleran la transición tecnológica hacia un mundo más sostenible, porque la misma sostenibilidad es una ventaja para las empresas. Y parten de la idea de la anticipación.

"Se trata de estar por delante para que cuando una tecnología sea comercialmente explotable, estemos preparados", detalló Cembrano. Tocan muchos palos: residuos; reducción, reutilización y reciclaje; energías renovables, agua, biometano… Cada solución responde a necesidades concretas de las entidades. Y ante una regulación ambiental cada vez más fuerte, Cembrano también subrayó la importancia de la comunicación y del reporting, de la ayuda que requieren las empresas para entender todo el trabajo que conlleva desarrollar estas dos variables y para garantizar su transparencia.

Por su parte, Alfonso Biel, presidente de Sphere Group España, repasó las líneas maestras que su empresa lleva desarrollando y aplicando en esta materia desde hace 60 años. Pioneros en la investigación y en el desarrollo de productos biodegradables, y especialistas en la producción de bolsas y films biodegradable, Biel reconoció que desde el principio han querido liderar a su sector para estar en primera línea. Así ha sido: el año pasado recibieron el premio de Responsabilidad Social de Aragón, junto a otras corporaciones, por su política social y medioambiental.

Y en septiembre de 2022 inauguraron su nuevo complejo de Economía Circular Sphere en Pedrola, que se cimenta en la filosofía de las tres erres (reducción, reutilización y reciclaje) y en una política de residuos cero, y que emplea materiales reciclados y biodegradables. Se trata de una planta totalmente eficiente de 32.000 metros cuadrados que facturó el año pasado 100 millones de euros.

Noelia de Mur, gerente de empresas sociales de la Fundacion Rey Ardid, habló desde su perspectiva particular: la sostenibilidad desde un punto de vista social, la necesidad de romper barreras de desigualdades. Rey Ardid crea desde 1991 oportunidades laborales para personas con enfermedades mentales y diversidad funcional, un factor determinante para que este colectivo alcance mayores índices de autosuficiencia, autonomía y bienestar.

"Es una inversión en sociedad", recalcó de Mur. Rey Ardid busca empresas, administraciones y demás organismos para unir necesidades: las corporativas y las personales. Cubren todo tipo de servicios desde la especialización. Se especializan en limpieza industrial o sociosanitaria; en lo que respecta a manipulados industriales, por ejemplo, contactan con empresas del sector del plástico para recuperar elementos y desarrollar segundas y terceras vidas del plástico. Abordan también jardinerías, floristerías, centros de llamadas, gestorías…

Y una lavandería industrial que, además, es un paradigma de sostenibilidad. "Ocupa a 50 trabajadores, de los cuales más del 80% tienen diversidad mental e intelectual. Procesamos más de 4 toneladas diarias de ropa, sobre todo de hospitales y centros sociosanitarios", explicó de Mur. Las prendas se tratan en un proceso productivo unidireccional, las desinfectan con placas solares y son eficientes en el tratamiento del agua: recuperan el agua del último aclarado para el primer lavado de la siguiente tanda.

Por otro lado, Marta Esquivias, gestora ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) de Valfondo Montepino reflexionó en torno al papel del sector inmobiliario en materia de sostenibilidad. Señaló que Valfondo es la gestora de los activos inmobiliarios y logísticos de Montepino, una empresa que cotiza en bolsa desde el pasado año y que compite, entre otros, contra los grandes grupos del IBEX 35.

Deben por lo tanto tener muy en cuenta toda normativa europea que regule su sector y desarrollar una estrategia de sostenibilidad que, en el caso de su compañía, siempre ha estado alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). "Para mí es clave trabajar de forma individual para un objetivo común. Podemos contribuir mucho a la sostenibilidad", añadió Esquivias.

El factor humano en la transformación digital

La mesa de debate organizada por elEconomista.es pivotó sobre las nuevas tecnologías (ya no tan nuevas) y la transformación digital, una realidad evidente desde hace años en cualquier aspecto de la vida ante la que las empresas deben continuar adaptándose para no quedarse atrás.

El diálogo fue una puesta en común de ciertas verdades que todos compartieron. Jesús Alijarde planteó una inapelable: la sostenibilidad es ya un elemento nuclear y estratégico de las compañías. La ingente cantidad de datos que genera esta materia conlleva necesariamente el empleo de una serie de herramientas digitales sin las cuales esta labor sería casi imposible. "Lo que no son cuentas, son cuentos", citó. Y resulta un tanto ingrato: pese a su importancia, cada dato en sostenibilidad queda obsoleto de un día para otro, están vivos.

Esquivias se mostró muy de acuerdo: "Si no dispones de una herramienta digital para gestionar la ingente cantidad de datos en sostenibilidad, te vuelves loco. Porque no se trata solo de aquellos recopilados en un momento dado, sino también los de años anteriores, necesarios para realizar comparaciones, tendencias", ilustró. Huella de carbono, niveles de eficiencia, escenarios de descarbonización, emisiones ajustadas a objetivos… "Esto no se puede hacer con un Excel", remató.

Eduardo Cembrano resaltó, por otro lado, la importancia del factor humano. El directivo de CIRCE ha afrontado más retos en el despliegue de las tecnologías que en su propio desarrollo. Para implementar nuevos medios en las empresas hay que tener siempre presente a las personas que la componen. Alabó asimismo la aprobación el año pasado de la ley 7/2023, de 23 de febrero, de medidas para la implantación y desarrollo en Aragón de tecnologías en la nube (tecnologías cloud), una normativa pionera en España que sienta las bases para despegar este tipo de tecnologías.

Transparencia y utilidad

Noelia de Mur señaló al respecto la importancia de que los equipos, junto a las directivas, perciban las tecnologías como algo útil. Incidió en la necesidad de formar y acompañar en los procesos de cambio de usos y costumbres, que en su opinión deben ser lo más claros y concisos posibles.

Porque, al final, la idea fundamental es la transparencia. Solo la transparencia despierta confianza, y para ello es necesario algo a priori tan sencillo como explicar a empleados, personas y ciudadanos el funcionamiento de cualquier tecnología. Y esa transparencia, a su vez, es el pilar de la gobernabilidad, uno de los criterios ESG (Environmental, social and corporate governance) de todo objetivo social corporativo.

"Es más fácil cambiar de religión que de costumbres", bromeó Alijarde. "Pero en mi empresa está prohibida la frase 'esto siempre se ha hecho así'. Da a entender que da igual el resultado. No, demuéstrame con hechos y con datos que se puede hacer de otra manera", añadió.

Ana Sanz, directora general de pymes y autonómos del Gobierno de Aragón, coincidió con los ponentes y añadió: "La sostenibilidad no es una moda, ni un maquillaje". Por eso el Gobierno regional ha incorporado una nueva línea de ayudas para invertir en economía circular, impulsará premios para jóvenes emprendedores en economía circular dotados con hasta 100.000 euros, y quieren crear un hub de Aragón Circular que potencie lo hecho hasta ahora.