Presente y futuro del trabajo flexible

Si hablamos del escenario laboral actual, no podríamos entenderlo sin el contexto tecnológico que lo envuelve. En este primer contenido de "De Experto a Experto", Melchor Sanz, Director de Tecnología e Innovación de HP (CTO), a través de una entrevista distendida con Antonio Lorenzo, director de Digital 4.0. y tecnología de elEconomista, habla de sus inicios e introduce las claves y tendencias presentes en la transformación del sector tecnológico, así como el presente y el futuro del trabajo flexible.

Hablamos "De Experto a Experto", ¿cuál fue tu primer contacto con la tecnología?

Mi primer contacto con la tecnología fue cuando tenía seis años. Me regalaron un coche teledirigido por Reyes y no jugué con él más de una hora cuando decidí desmontarlo por completo. Mis padres me regañaron y lo primero que dijeron es que había roto el coche, pero yo les dije que no, que solo quería ver cómo funcionaba y volvería a montarlo. Y así fue: lo desmonté, me fijé en cómo iba todo, volví a montarlo y, sí, volvió a funcionar sin problema. Mis padres alucinaron, así que me dejaron seguir indagando en todo esto, hasta hoy.

Y, a día de hoy, ¿cuáles son las tendencias en las tecnologías emergentes que seguirán marcando el futuro?

Si pensamos en el impacto que va a tener sobre las empresas y la sociedad, tendríamos que nombrar la inteligencia artificial. Pensando, por ejemplo, en lo que ya nos aporta en trabajo colaborativo con la toma de decisiones más rápida y precisa o la automatización de tareas.

Otra tendencia fuerte es la sostenibilidad tecnológica, que se compone de tres R's: reducción, reutilización y reciclaje. Si hablamos de un ordenador en términos de sostenibilidad, no priorizamos el reciclaje, primero nos planteamos qué podemos hacer para reducir el número de materiales y el consumo energético tanto en la fabricación como en el funcionamiento. Después pensamos en reutilizar, para lo que tenemos un plan en el que cogemos un ordenador que ya ha terminado su ciclo habitual de vida , hacemos una limpieza y una preparación y se le da a otro usuario o colectivo que lo necesite, como a colegios de la India o África.

Tecnología y sostenibilidad van unidas, ¿no?

Ahora sí. Hay que romper un poco el estigma porque, hasta hace unos años, muchos pensaban que la tecnología iba en contra de la sostenibilidad. Y no te digo que no, porque la tecnología ha sido un consumidor de materiales, sobre todo minerales, muy grande y casi sin control; pero esto ha cambiado hace ya muchos años. De hecho, las empresas hemos cambiado incluso antes que la normativa porque hemos visto que es mucho más eficiente ahorrar en materiales que hacer un dispendio de ello.

Todas las compañías, cada vez que diseñamos un ordenador o un dispositivo, pensamos en las tres fases del uso del equipo: el diseño y fabricación, el uso y el postuso. Y en ese postuso tienes que ser consciente de cómo vas a postusar el equipo. Por ejemplo, las baterías de los coches hoy por hoy no se pueden desmontar a su fin de vida.

¿Y los fabricantes de portátiles en general son conscientes de ese postuso o solamente lo son los líderes?

Somos los líderes. Hay un cambio bastante grande porque en este tener en cuenta el postuso del ordenador y todo el ciclo de vida del ordenador, desde el diseño hasta el postuso, tienes que invertir tiempo y recursos.

Ese postuso es el que puede llegar un ordenador a la India, ¿no?

Exactamente, ese sería uno de ellos. Otro puede ser que sea muy fácil desamplarlo y que hacerlo no suponga gastar más dinero y recursos que el propio beneficio que otorga. Por ejemplo, muchos de los equipos vienen con pegamento o los materiales son de difícil separación, costando más energía y tiempo el separar los materiales que destruirlo o simplemente tirarlo. Nosotros, las empresas líderes, pensamos en términos de sostenibilidad y sustituimos el pegamento por sistemas de apertura fácil para que el equipo sea fácilmente desmontable. O, por ejemplo, hacemos equipos con un diseño donde no todos los componentes estén juntos y puedan reaprovecharse para otro dispositivo.

Hablas de mejores y peores prácticas en cuanto a sostenibilidad, pero antes mencionabas la inteligencia artificial, ¿debemos temerla o bendecirla?

No hay que temerla. Ninguna tecnología es para temerla, pero hay que vigilarla, hay que regularla y, sobre todo, hay que tener en cuenta que puede ser muy mal utilizada. El reto que tenemos ahora mismo, y creo que no lo estamos consiguiendo, es cómo aseguramos de que la inteligencia artificial no sea la excusa para decir cualquier barbaridad respaldándose y escondiéndose detrás de la inteligencia artificial.

Otro tema muy importante es la ciberseguridad. Nunca hemos estado tan protegidos, pero ¿también es posible que estamos más vulnerables que nunca?

No lo creo, porque estamos muy hiperprotegidos, lo que ocurre es que tenemos muchísima más información y muchísimos más vectores de ataque. El problema que tenemos ahora mismo con la ciberseguridad no son los dispositivos, son los usuarios que no aprovechan y explotan las tecnologías que los propios dispositivos incluyen. Un dispositivo tiene un sistema de seguridad, un sistema de doble factor de autenticación, un sistema de cifrado… si nosotros como usuarios hacemos las cosas correctamente y estamos bien educados y tenemos unas buenas prácticas, nuestra posibilidad de riesgo es mínima.

¿Cómo te imaginas el portátil del futuro?

El portátil del futuro posiblemente no sea un dispositivo como tal, sino una unidad de computación ligera con la identidad y seguridad digital del usuario, una unidad que viaja contigo, y que se expande mediante accesorios según la necesidad específica. Pienso que la experiencia del usuario tendrá el factor privilegios al ser una unidad autónomamente computacional que viaja y se adapta a una pantalla pequeña, mediana o grande en función de nuestras necesidades. Además, será una herramienta de trabajo colaborativo muy potente que gracias a la IA integrada en el dispositivo ayudará a ser mucho más eficiente y ágil en las acciones cotidianas. Esta unidad además debería ser capaz de operar de forma conectada o no conectada cuando sea necesario.

¿Qué destacarías del trabajo colaborativo?

Sin duda el talento español, que es excepcional. Nosotros colaboramos mucho entre nosotros, somos muy sociales y compartimos ideas y conceptos en diferentes áreas especializadas de conocimiento, lo que hace que crezca esa capacidad de talento de una forma especial.Yo destaco fundamentalmente dos cosas: el conocimiento y la flexibilidad o capacidad de adaptación al cambio. Tenemos una agilidad tradicional que no tienen otros muchos países.