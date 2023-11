José Miguel Aparicio,director de Audi España, resaltó la enorme responsabilidad que tienen las empresas en la resolución de los problemas contemporáneos. Aparicio afirmó que “el automóvil siempre ha simbolizado la libertad humana, siendo una fuente de progreso económico y social. Pero ahora podemos soñar con ir más allá, con ser parte de la solución”. En Audi, nuestra misión es dar forma a la movilidad premium del futuro, que debe ser sostenible, conectada y autónoma. Por ello, detalló, “lanzaremos 20 nuevos modelos electrificados antes de 2025, y para ese mismo año, todas nuestras fábricas operarán con emisiones de CO2 neutras".

Posteriormente, el líder empresarialPaul Polman,argumentó que el futuro del liderazgo debe ser cooperativo, no competitivo. Para Polman, “esto no se trata de salvar el planeta, sino de salvar a la humanidad”. El sector empresarial, subrayó, "desempeña un papel fundamental en este proceso, ya que el multilateralismo está fracasando”. En la misma línea, explicó que “a pesar de los avances tecnológicos, todavía no estamos haciendo lo suficiente”.