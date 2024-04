José María Martín (Preventia Seguros): "Nos sentimos parte de la malla de seguridad de la sociedad española"

Desde sus comienzos hace ocho décadas en Asturias, Preventiva Seguros ha sido un faro de estabilidad y confianza en el cambiante panorama del sector asegurador. Fundada en 1943 por la iniciativa visionaria de D. Arsenio Fernández-Huerga, la compañía ha crecido hasta convertirse en un referente en el mercado.

Nacer en 1943, aunque fuera una empresa, no era en el mejor momento de España ¿Cuál es el secreto de Preventiva para llegar a los 80 años de vida?

Efectivamente, la España de 1943 no era muy propicia para iniciar su andadura una aseguradora, y mucho menos en Asturias. En estas cosas hay poco secreto: mucho trabajo, capacidad de adaptación a ocho décadas de cambios, vertiginosos los del siglo XXI, y la máxima atención al trato y el servicio al cliente.

Las compañías de propiedad familiar parece que ofrecen una buena pervivencia, en el sector asegurador hay varios ejemplos ¿Tiene ventajas este modelo de propiedad para resistir los avatares del mercado?

Si, es ventajoso para competir que las decisiones se tomen con rapidez, que haya poca distancia entre las decisiones y su puesta en práctica y que se sienta la involucración y el apoyo de la propiedad a la dirección ejecutiva de la empresa. Cuando se dan estos ingredientes se adquieren ventajas competitivas en entornos cambiantes como los que ha vivido el sector y el propio país desde ya hace muchos años.

Hablemos del presente ¿Qué ofrece PREVENTIVA a sus clientes que no lo hagan sus competidores directos?

En general todos los aseguradores hacemos un gran trabajo por los clientes, por las familias y las empresas de nuestro país, en esto nos sentimos muy unidos a nuestros competidores, aunque pueda sorprender, nos sentimos parte de la malla de seguridad de la sociedad española. Desde ahí tratamos de hacerlo mejor, poniendo el acento en la cercanía, la transparencia, la rapidez y en algunas diferenciaciones que hemos logrado consiguiendo tener coberturas, tecnologías y servicios que no tienen o no existen en otras aseguradoras. También estamos siendo distintos en lo tocante a la mediación, al fin y al cabo detrás de un cliente, en el 70% de los casos hay un mediador y no nos olvidamos de ellos.

Alcanzar un millón de asegurados es un buen hito. ¿En qué medida planea crecer la compañía, hasta dónde quiere llegar?

Como dicen en la película de dibujos animados: "hasta el infinito y más allá". Aún no vemos techo al crecimiento de la compañía, en 2022 acariciamos los dos dígitos, en 2023 los hemos logrado y vemos mucho recorrido por delante, gracias a nuestros Aliados, a nuestro contact, a los Corredores y Brokers, a las Agencias de Suscripción de Riesgos, a nuestros Agentes Exclusivos, vamos acelerando el crecimiento y también el resultado, que sin este último tampoco sería sensato crecer.

En los últimos años han realizado diversas actividades relacionadas con aspectos sociales, deportivos, etc. ¿Qué compromisos tiene la compañía en materia de RSE?

No es de estos últimos años, disculpe que le corrija, Preventiva cumple ya 21 años apoyando los campamentos de verano para niños con tratamiento oncológico que organiza cada verano la AECC. Es cierto que además hemos ido añadiendo nuevas iniciativas: patrocinamos deportistas que en muchos casos aseguran su actividad continuada gracias a nuestro apoyo, también participamos en los premios solidarios del seguro, las carreras contra el Cáncer de Asturias y Madrid, somos patrocinadores ya por sexto año del concierto "Por Ellas" a beneficio de la investigación y tratamiento del cáncer de mama, desde hace ya cuatro años somos mecenas de distintas líneas de investigación asociadas también a esta enfermedad, hemos apoyado iniciativas solidarias en Asia y el Magreb, también de apoyo a la población Ucraniana…lo cierto es que desde nuestra modestia hacemos un esfuerzo que trata de agradecer lo que recibimos de nuestros clientes como parte de la sociedad.

Las aseguradoras están muy comprometidas con la multicanalidad, llegando a sus clientes por todos los canales posibles ¿En qué medida está PREVENTIVA presente en los diferentes canales de comunicación con el mercado?

Al 100%, Preventiva trabaja con todos los canales de distribución y de relación con los clientes que existen, en parte lo he contestado en una pregunta anterior, esta es una de las claves de nuestro despegue. Lo único que nos retiene tiene que ver con los costes de medios de comunicación, somos una compañía modesta y hay medios que no podemos usar.

Desde hace casi una década, la compañía ha cerrado importantes acuerdos con otras aseguradoras y empresas importantes ¿Se trata de una vía de crecimiento estratégicamente planificada? ¿Qué ventajas tiene respecto de los canales tradicionales?

Efectivamente, es uno de los tres vectores que definimos como estratégicos desde 2016, las alianzas con otras aseguradoras, tanto a través de acuerdos de reaseguro como de distribución e intercambio de redes están siendo uno de los propulsores importantes para Preventiva, ganamos capacidades y nuestros aliados también, son fórmulas colaborativas que benefician a las dos partes y a sus clientes. No diría que tenga ventajas especiales respecto de los canales tradicionales sino más bien llegar por otras vías a poder servir a más familias.

¿Se han planteado en algún momento la internacionalización de la compañía?

Si, hemos tenido distintas propuestas al respecto, pero somos muy prudentes en esto, hay que tener en cuenta que internacionalizarse en ciertos casos es una imprescindible necesidad para crecer, pero por ahora ese no es nuestro caso, a su vez, la internacionalización exige muchos esfuerzos y recursos. A día de hoy no es una prioridad estratégica, no obstante, estamos atentos y abiertos a oportunidades, de hecho, en 2023 hemos entrado en el capital de la aseguradora líder en Andorra, Assegur, con la que ya veníamos trabajando como reaseguradores desde hacía 10 años.

Innovación y tecnología son dos pilares de la estrategia de la empresa ¿Qué peso tienen cada uno y cuales son los mejores ejemplos de ello, nuevos seguros por ejemplo?

Lo cierto es que no nos estamos quietos, son muchas las iniciativas que tienen que ver con innovación, tecnología o ambas. Yo diría que los mejores ejemplos van de la mano con nuestros socios en la distribución, tanto con algunos Brokers como con las Agencias de Suscripción de Riesgos, con ellos hemos alumbrado nuevos productos de protección de pagos o de mascotas por poner dos ejemplos.