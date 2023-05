Qué es una cuenta remunerada y cuáles son sus ventajas e inconvenientes

Una cuenta remunerada es un producto de ahorro que ofrece a quien deposite dinero en ella un interés con el que obtendrá cierta rentabilidad. De acuerdo con Bankinter, esta mantiene características de una cuenta corriente y de una cuenta de ahorro, pues permite llevar a cabo la plétora de opciones con el dinero, a la vez que devuelve ese rendimiento por mantener en ella el capital.

Debido al auge de los productos de ahorro, por la tranquilidad y la seguridad financiera que ofrecen y que son valiosas en el contexto económico actual, a muchas personas podría interesarle adquirir este producto financiero.

Se deben resalta la principal diferencia con la cuenta de ahorro, pues a algunos les sonará como algo bastante similar. Se trata de su flexibilidad. Y es que la de ahorro no permite ciertas operaciones como la domiciliación de las nóminas o disponer de tarjetas asociadas, algo para lo que la cuenta remunerada no pone trabas.

¿Cómo funciona la remuneración?

Lo primero, la entidad bancaria puede exigir el aporte de una cantidad mínima para dar a cambio esta remuneración. Dicho esto, la misma es establecida en base a una franquicia, por lo que habrá un tope que, si se supera, implicará que el dinero ya no ofrecerá remuneración por estar en la cuenta.

Además, la liquidación del interés de una cuenta remunerada puede ser a tipo fijo o variable, tal y como sucede con los préstamos hipotecarios. La remuneración también puede variar bien por tramos de saldo, con un interés fijo para cada segmento, bien de manera progresiva. Pero cabe añadir que algunos de estos productos ponen condiciones (como obligaciones de permanencia) u ofrecen períodos promocionales.

Ventajas y desventajas

Antes de abrir una cuenta remunerada, el interesado debe sopesar hasta qué punto le compensa según sus finanzas personales, la rentabilidad, las comisiones, los plazos y permanencias, así como las alternativas.

Para ayudar a los indecisos, se ofrecen varios motivos para decantarse por este producto de ahorro, y varios para pensárselo dos veces, de acuerdo con Bankinter y con Fotocasa.

1. Ventajas de la cuenta remunerada

-Ofrecen rentabilidad: normalmente se liquidan los intereses mensualmente, lo que permite que el capital depositado crezca poco a poco. Y los primeros meses suele disfrutarse de intereses elevados.

-Ganancias garantizadas: no están indexadas (asociadas a ningún índice variable) ni atadas a un mercado, por lo que al no ser una inversión no existe ningún riesgo.

-Cuentan con el respaldo del Fondo de Garantía de Depósitos.

-Garantizan liquidez: esto las diferencia de otros productos de ahorro, ya que permiten solicitar el reembolso. En algunos casos, sin embargo, para una mayor remuneración no se permitirá obtener el dinero durante un tiempo (se indica en las condiciones).

-Permiten realizar operaciones diarias siempre que se desee: domiciliación bancaria, tarjetas asociadas y transferencias gratuitas, etc.

-Aunque varía en cada caso, normalmente no habrá comisiones para el cliente.

2. Desventajas de la cuenta remunerada

-Ofrecen un interés más bajo que otros productos de ahorro (al no haber ese riesgo por invertir), o la remuneración se puede limitar hasta un umbral de saldo o de tiempo.

-Operativas limitadas: según el banco y la cuenta remunerada contratada, las comisiones por algunos servicios concretos pueden ser elevadas, y se puede exigir cierta vinculación al cliente.

-Al ofrecer (normalmente) una contratación y gestión totalmente en línea, puede resultar complicado para las personas menos duchas con las tecnologías.

-Impuestos superiores a los de otros productos de ahorro (como planes de pensiones): el mínimo a tributar tras cobrar sus intereses es un 21% de IRPF.