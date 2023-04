Sabadell cree que hay una "adaptación progresiva" en la remuneración de los depósitos y descarta una guerra por el pasivo

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, afirmó este jueves que "no hay una guerra de pasivo", en referencia a la remuneración de los depósitos, y "sí que hay una adaptación" a la situación de mayores tipos de interés que será "progresiva".

Así lo dijo el 'número dos' del banco en la rueda de prensa para dar detalles sobre los resultados obtenidos por el Sabadell en el primer trimestre del año, periodo en el que ganó 205 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior, tras destinar 157 millones al impuesto extraordinario al sector.

González-Bueno afirmó que no aprecia esa "guerra de pasivo" en la banca y, en su lugar, "una adaptación, como no puede ser menos, progresiva" que se produce "en mayor medida" para grandes corporaciones, entidades públicas y grandes patrimonios. El consejero delegado aseguró que el pago por los depósitos "va a llegar a todo el mundo" y justificó que no se haya producido antes porque los tipos son "relativamente moderados".

Respecto a las turbulencias financieras por las quiebras de bancos americanos y las dificultades de Credit Suisse en Europa, afirmó que "no se han notado en nada" en cuanto a movimientos de depósitos, pero sí que el banco ha recibido "preguntas" de clientes de banca privada y grandes empresas e "inquietud". La situación "se ha resuelto de una forma muy clara" y los ratios sobre liquidez están "maravillosamente cuidados y gestionados en Europa y en particular, en el Banco Sabadell", agregó.

También indicó que de las emisiones de deuda previstas para este año ya se han hecho el 70% y no hay previstos vencimientos hasta 2026. Sobre el impuesto a la banca, González-Bueno dijo que "ya se ha dicho" todo y apuntó que la previsión es que la rentabilidad ROTE termine el año alrededor del 10%, en línea con lo obtenido en este primer trimestre una vez que se tiene en cuenta el impacto del impuesto.

También comentó que la rentabilidad se va acercando al coste de capital, que estiman entre el 10% y el 12%. Igualmente, desde el banco esperan que el margen de cliente crezca a lo largo del año conforme se reprecian los préstamos, que hasta el momento lo ha hecho aproximadamente el 30%, y que se note más en 2024.

Al ser preguntado sobre si hay nuevamente conversaciones con BBVA para una posible fusión, González-Bueno las negó y consideró que el "espectro" de bancos en España está "muy estable" y el sector se encuentra más concentrado que en otros países.