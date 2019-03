Por la caja muere el pez

Por Mario González. Responsable de Gestión y Contabilidad en Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)

La gestión de la tesorería es un elemento clave en la supervivencia de cualquier empresa, pero, en el ámbito del emprendimiento de base tecnológica, los creadores de las startups no suelen tenerla muy en cuenta, hasta el punto que una gestión deficiente de la liquidez se acaba convirtiendo en una de sus principales causas de mortandad. La tesorería es el área de la empresa que consiste en gestionar las operaciones relacionadas con el flujo monetario o de caja -los cobros y los pagos-. Sin embargo, los dirigentes de las pequeñas empresas de base tecnológica no siempre llevan a cabo un control eficaz sobre la tesorería porque suelen estar centrados en temas técnicos o de negocio, es decir, en el desarrollo del producto y en la colocación de éste en el mercado. De hecho, la normativa contable es la primera que no otorga a la gestión de la tesorería la importancia que tiene, ya que el propio Plan General Contable de 2007 no obliga a las empresas que pueden presentar los modelos abreviados a entregar el Estado de Flujos de Efectivo, que es aquel que permite conocer el origen y aplicación de los fondos. Múltiples interrogantes asaltan a los gestores de una startup tecnológica en sus inicios, pero algo meridianamente claro es que los pagos a los trabajadores y a la Seguridad Social se tienen que realizar de manera mensual. También hay que realizar pagos trimestrales a Hacienda en concepto de retenciones y, cuando procede, por IVA, y, por supuesto, pagar a los proveedores, que, a las startups, suelen exigirles periodos muy cortos no superiores a 30 días. Sin embargo, los cobros o entradas de tesorería suelen ser más inciertos, ya que, a la dificultad de facturar, se suma la de cobrar y, sobre todo, de imponer a los clientes periodos lo suficientemente cortos como para satisfacer las necesidades de caja. Para que la liquidez no sea un problema crucial, es necesario que el equipo emprendedor le otorgue la importancia que merece y elabore instrumentos de gestión de tesorería. El más básico e importante es el Presupuesto de Tesorería, que recoge todas las entradas y salidas de tesorería de la empresa, indicando el momento en el que se van a producir. Una buena forma de hacerlo es utilizando el plazo mensual, al menos en los primeros 18 meses, de manera que la revisión de las desviaciones sirva para identificar posibles problemas de caja, pudiendo trazar distintas alternativas de liquidez. Además, la elaboración de este presupuesto supone una profunda reflexión del equipo emprendedor y les ayuda a fijar las condiciones que deben establecer con los clientes y proveedores. Por nuestra experiencia de asesoramiento y apoyo a emprendedores de base tecnológica para conseguir financiación, en Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) hemos comprobado que una adecuada gestión de tesorería, además de un requisito para la supervivencia del proyecto, es muy valorada por los diferentes programas de ayudas y eleva las posibilidades de conseguir fondos de terceros.