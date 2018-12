La tecnologia que viene en 2019

Por Elías Atienza. Director general de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)

La innovación se erige como una herramienta clave para las empresas en 2019. La revolución digital afecta ya a todos los sectores y sigue avanzando, mientras que el buen tono de la economía favorece la veloz incorporación de nuevas tecnologías, muchas de ellas con un carácter disruptivo capaz de transformar por completo determinadas actividades y negocios. La apuesta por un sistema de innovación abierta es fundamental para hacer frente a esta situación y seguir siendo competitivos en este entorno cambiante y altamente tecnológico. Muchas empresas hacen ya I+D+i, pero no siempre de una forma identificada, bien ordenada u orientada a los objetivos generales de la empresa. Ya no es suficiente destinar un porcentaje de la facturación a desarrollar algún proyecto de investigación ni mantener un departamento o un responsable aislado con el cartel de I+D+i. La innovación es un área estratégica más a tener en cuenta en la gobernanza de la empresa. La tendencia en boga es desarrollar un sistema de innovación abierta que permita incorporar y asimilar cualquier novedad o tecnología para hacer mi negocio más eficiente o rentable mediante el desarrollo de mejores productos y servicios o nuevas maneras de producirlos. La última Estadística sobre Actividades de I+D, publicada recientemente por el INE, apunta a que el gasto en I+D en Andalucía vuelve a despegar, con un crecimiento del 4,6 por ciento en 2017, pero no a una velocidad suficiente, porque la intensidad en I+D permanece estancada y todavía muy lejos de los objetivos marcados. Es necesario ir mucho más allá. Una buena parte del esfuerzo que hacen las empresas andaluzas en I+D no se visibiliza aún en estos datos porque muchas ni siquiera son conscientes o no la tienen reglada u ordenada. Por eso, desde CTA animamos a las empresas a abordar una estrategia estable y ordenada de innovación que permita sacar el máximo partido del esfuerzo realizado. Como decíamos, 2019 será un año de grandes avances tecnológicos a los que estar atentos: la Inteligencia Artificial (IA), que permite automatizar o mejorar determinadas actividades humanas; el big data, para hacer rentable el ingente volumen de información que manejamos; la tecnología blockchain, que está transformando las transacciones; y, por supuesto, la ciberseguridad, que permita proteger a las organizaciones de los riesgos a los que nos expone toda esta digitalización. Y, en cuanto a grandes áreas de innovación, destacan la economía circular, con una nueva forma de producir y consumir tendente al residuo cero; la bioeconomía, o nuevo modelo económico que tiende a sustituir los recursos fósiles por recursos biológicos y renovables; la eficiencia energética; la agrotecnología; la medicina predictiva; la alimentación funcional, y la industria 4.0 o industria conectada. Todos los sectores económicos están afectados de una u otra manera por este veloz cambio tecnológico y una estrategia acertada de innovación es la única manera de detectar a tiempo cómo transformará mi mercado y adaptarme con éxito.