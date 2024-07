Marta Rovira ya está en España tras más de seis años huida en Suiza: "Estamos aquí para acabar lo que empezamos"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha entrado ya en Cataluña desde la frontera francesa que da acceso a La Jonquera (Girona), tras más de seis años residiendo en Suiza huida de la justicia española por el procés.

La secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, ha afirmado este viernes tras pasar la frontera que el independentismo debe unirse para conseguir sus objetivos: "Estamos aquí para acabar lo que empezamos".

"¿Qué día se nos olvidó que juntas somos más fuertes?", ha dicho durante su discurso en el acto de bienvenida a ella y los otros cuatro independentistas que han vuelto este viernes de Suiza tras archivarse el caso 'Tsunami'.

"Gracias a tantísima solidaridad que hemos recibido", ha dicho, y ha dedicado un agradecimiento especial a los suizos que les han apoyado mientras han vivido en su país.

Rovira va en coche camino en estos momentos de Cantallops, localidad ampurdanesa cercana a la frontera con Francia, para ser recibida en un acto junto a otros investigados en la causa de Tsunami Democràtic, ya archivada, y que residían desde hace algunos meses también en Suiza: el diputado Rubén Wagensberg, nacido en Cantallops; el vicepresidente primero de Òmnium Cultural, Oleguer Serra; el empresario Josep Campmajó y el periodista Jesús Rodríguez.

Tras llegar desde Suiza, Rovira y los otros cuatro líderes soberanistas han sido recibidos previamente en el monumento 'Porta dels Països Catalans' de Salses, en el sur de Francia, por dirigentes como el secretario general de Junts, Jordi Turull, el conseller Joan Mascort (ERC), el exconseller y aún huido de la justicia en Bruselas Lluís Puig y, entre otros, los cuperos David Fernández, Carles Riera y Anna Gabriel.

Se han abrazado con muchos dirigentes independentistas, como Rovira con el expresidente de ERC Oriol Junqueras, con quien se ha abrazado largamente y todos han coreado a su alrededor 'Independència'.

La secretaria general de ERC siempre había dicho que volvería a Cataluña cuando se cerrara la causa de Tsunami y el martes ya había anticipado su voluntad de participar presencialmente en una asamblea de mujeres de ERC que tendrá lugar mañana sábado en Olesa de Montserrat (Barcelona).

Wagensberg llama a "seguir luchando" para que se aplique la amnistía a todos los encausados

El diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg ha llamado este viernes a "seguir luchando" para que se aplique la Ley de Amnistía a todos los encausados.

"Hay personas que aún están en el exilio por las que luchar. Hay personas a las que aún no se les ha aplicado la Ley de Amnistía", como manifestantes e inhabilitados, ha dicho durante su discurso en el acto de bienvenida.

"Hemos descubierto lo que es marchar de casa de manera forzada, llegar un país que no conoces y del que no puedes marchar", ha relatado.

Además ha dicho que ha aprendido el valor y la importancia de la inclusión, y que Cataluña también es un "país de acogida" al que llega gente de todo el mundo y puede sentirse como en casa.

Recibidos en Francia

La secretaria general de ERC, Marta Rovira; el diputado republicano en el Parlament Ruben Wagensberg; el videpresidente de Òmnium, Oleguer Serra; el periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez y el activista Josep Campmajó regresarán este viernes a Cataluña, donde atendrán a los medios en Cantalllops (Girona), días después de que el juez Manuel García Castellón archivase Tsunami.

Según un comunicado de ERC, está previsto que a partir de las 9.00 horas de este viernes hablen en este municipio, el más cercano a La Jonquera y en el que Wagensberg tiene familia, y protagonicen un acto unitario con Òmnium.

En Cantallops, los cinco se encontrarán con el resto de investigados por la causa de 'Tsunami Democràtic', como la secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina.

Todo ello después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tuviera que archivar la causa después de que la Sala de lo Penal invalidara todo lo investigado en los últimos tres años porque el juzgado prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, 24 horas fuera de plazo.

Tras el acto en la población gerundense, los cinco seguirán con sus respectivas agendas, que incluyen la asistencia de parte de ellos al acto organizado por Òmnium Cultural a las 13.00 horas en su sede de Barcelona.

El acto será público y abierto a la ciudadanía y estarán presentes miembros de la Junta Directiva de Òmnium, de las juntas territoriales y exmiembros de la directiva, así como representantes institucionales y entidades de la sociedad civil.

A lo largo del día también habrá un acto de bienvenida al periodista Jesús Rodríguez, a las 18.00 horas en la asociación La Comunal de Barcelona, y del escritor Josep Campmajó en la plaza del Vi de Girona.

Sánchez subraya que el regreso de Rovira es gracias a la amnistía y pide "responsabilidad" para investir a Illa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado que el regreso a España de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, previsto para este viernes se producirá gracias a la Ley de Amnistía aprobada por su Gobierno y además ha apelado a la "responsabilidad" de ERC para lograr un acuerdo para la investidura de Salvador Illa (PSC) como nuevo presidente catalán.

Sánchez ha sido interrogado sobre si el regreso de Rovira podría facilitar la investidura de Illa y ha señalado que a su juicio no tiene nada que ver una cosa con la otra.

"Estamos hablando de un acuerdo de gobierno para echar a andar la legislatura en Cataluña. Y yo confío, evidentemente, en la responsabilidad y en el compromiso de todas las formaciones políticas", ha señalado.

En una rueda de prensa desde Washington, al finalizar la cumbre de la OTAN, ha reiterado que la sociedad catalana está "cansada de mirar al año 2017" en el que se llevó a cabo el procés y por tanto quiere mirar hacia adelante y "construir futuro".

Así, ha recordado que hubo gente encarcelada y se tomaron una serie de medidas de gracia (los indultos) y también se ha aprobado una Ley de Amnistía que pretende "volver a ese punto donde nos separamos y que la sociedad catalana se reencuentre", ha indicado.

"Y yo creo que eso es la consecuencia de lo que vamos a vivir mañana, si es que, efectivamente, se produce el regreso de la líder de Esquerra Republicana", ha afirmado.

Puigdemont celebra el regreso a Cataluña de Rovira: "Se acaba una injusticia"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha celebrado este viernes el regreso a Cataluña de la secretaria general de ERC, Marta Rovira: "Con el retorno de los exiliados perseguidos por la gran farsa judicial que ha sido el caso Tsunami se acaba una injusticia".

"Con exiliados, encarcelados y perseguidos no se puede hacer política en igualdad de condiciones. Esto afecta a la democracia, y mientras dure la represión política no existirá ninguna normalidad posible", ha añadido Puigdemont en X.

El expresidente de la Generalitat, que se encuentra en Bruselas (Bélgica) desde otoño de 2017, todavía no puede regresar a Cataluña con garantías de no ser detenido después de que el Tribunal Supremo haya decidido no aplicarle la ley de amnistía, si bien ha asegurado que estará presente en el primer debate de investidura que se celebre en el Parlament.

A pesar del regreso de Rovira, Puigdemont considera que el independentismo todavía está "lejos" de tener "las condiciones que permitan hacer política con normalidad".

"Que de alguna manera podáis recuperar los años y los meses que os han robado, y que nos pongamos a trabajar lo más rápido posible. Porque hay mucho trabajo pendiente", ha expresado.