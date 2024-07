La patronal extremeña respalda la tramitación del proyecto universitario de UNINDE para ampliar las opciones del talento extremeño

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) respalda la tramitación del proyecto universitario de UNINDE en Extremadura, "como apoya cualquier iniciativa privada que venga a Extremadura a invertir y generar actividad", y destaca el impacto positivo que puede tener para retener el talento joven.

El secretario general de la CREEX, Javier Peinado, pone en valor además que "el hecho de que sea una universidad aporta unas connotaciones especiales desde el punto de vista social, cultural y educativo".

UNINDE plantea implantar en Extremadura la primera universidad privada de la región, con una oferta inicial de 10 grados que contemplan nuevas disciplinas profesionales como la Ingeniería Informática en la especialidad de Ciberseguridad y la Analítica de Datos, Ingeniería de Desarrollo de Videojuegos, Emprendimiento y Negocios Digitales, y Negocios y Relaciones Económicas Internacionales.

La patronal extremeña considera que el proyecto universitario que impulsa Global Academic Network (GAN) en Extremadura amplía el abanico de oportunidades para los universitarios extremeños, con nuevas titulaciones que no existen ahora mismo en la región y con más plazas en aquellas que las agotan año tras año en la oferta en la pública. Es el caso de las titulaciones de Enfermería, Fisioterapia o Psicología, que también están incluidas en la oferta académica de UNINDE.

"Creemos que sin menoscabar lo que existe, y dejando claro nuestro respaldo a la UEX, es compatible e importante este perfil de universidad privada para que muchos alumnos extremeños no tengan que marcharse fuera para su formación universitaria y se les dé la opción de formarse en Extremadura", afirma el secretario general de la CREEX.

Un alto nivel formativo y títulos adaptados a la demanda empresarial

Javier Peinado ha mantenido conversaciones iniciales con los responsables de GAN y el director de UNINDE en Extremadura, Antonio Rubio, sobre el desarrollo del modelo de universidad privada que plantean para Extremadura.

La CREEX fue, de hecho, una de las entidades con las que se vieron los impulsores del proyecto durante la presentación de UNINDE en la región. Ahora el secretario general de la patronal confía en que se vayan concretando los detalles y que el planteamiento formativo se ajuste "a lo que creemos idóneo para nuestra región".

Peinado señala también que su organización considera esencial que en el desarrollo del proyecto se concrete "un alto nivel formativo y que los perfiles de grados y másteres se ajusten a lo que demanda el mercado empresarial".

En este sentido el director de UNINDE en Extremadura, Antonio Rubio, resalta que la oferta de grados se completará además con 7 másteres con los que se persigue además "ampliar la formación continua no solo de los nuevos titulados sino también de los trabajadores en activo que busquen un reciclaje profesional".

Como explica Antonio Rubio, el proyecto que Global Academic Network "busca ampliar las opciones de los estudiantes extremeños". Por ese motivo, añade, "no busca competir con la universidad pública, sino complementar la oferta actual, de ahí que los grados que se contemplan no forman parte de la oferta de titulaciones en Extremadura o no tienen plazas suficientes para atender la demanda".