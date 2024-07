Polémica en Zafra (Badajoz): la familia de Dulce Chacón retira su nombre del Premio Literario que entrega el Ayuntamiento

Zafra (Badajoz) está en pie de guerra desde que el alcalde, Juan Carlos Fernández, cambiara las bases del premio literario que cada año entrega el Ayuntamiento en recuerdo y homenaje de esta escritora zafrense. Ante la falta de acuerdo, la familia ha retirado el permiso para que el Ayuntamiento utilice el nombre de Dulce Chacón en este galardón, ante la eliminación en sus bases los principios de dignidad, justicia y solidaridad.

El Premio Dulce Chacón es un galardón literario español cuya primera edición tuvo lugar en 2004, y aunque es organizado por el Ayuntamiento cuenta con la participación de la Junta de Extremadura y de la Diputación de Badajoz, está dotado con 9.000 euros y con la escultura El abrazo, del escultor mallorquín Iñaki Martínez.

Es un premio que ha cosechado un gran reconocimiento nacional, en otras ediciones han sido premiados autores como Ignacio Martínez de Pisón, Fernando Aramburu, Rafael Chirbes, Luis Landero, Belén Gopegui, Berta Vías o Cristina Fernández Cubas. En el año 2020 fue galardonado el que fue un impulsor de este premio, el escritor zafrense Luciano Feria.

La decisión tomada por el alcalde, Juan Carlos Fernández, ha levantado a toda una localidad de 17.000 habitantes para reclamar, tanto al premio, como al recuerdo de una de sus escritoras más ilustres, Dulce Chacón. Conocida entre otras obras por la Voz Dormida.

Las bases originales del premio decían que a este galardón podía optar cualquier obra escrita en castellano, y que, además de la calidad literaria, las obras seleccionadas deberán cumplir los principios de dignidad, justicia y solidaridad que rigieron la obra y la vida de Dulce Chacón.

Este galardón se entrega en el mes de diciembre, en homenaje a Dulce que falleció un 3 de diciembre, y en esta ocasión, el alcalde, Juan Carlos Fernández, ha decidido cambiar las bases, eliminando de las mismas los principios y valores que defendía Dulce Chacón. Pero además, ha eliminado el jurado popular y el comité de expertos que cada año elegían las 5 obras finalistas que serían juzgadas por el propio jurado. Para la familia de Dulce Chacón, el jurado popular es una parte muy importante en este premio, puesto que permitía a toda la ciudadanía sentirme parte de este Premio Literario. Ellos eran los que decidían el voto que debía llevar al jurado el concejal de Cultura.

El 17 de mayo, al conocer las bases, la hermana gemela de Dulce, Inma Chacón en calidad de albacea testamentaria y literaria de Dulce Chacón, junto con miembros de la familia emitieron un manifiesto, firmado por diferentes personalidades de la vida cultural, social y política de Zafra, donde exigían restituir las antiguas bases del premio, la familia ha hecho pública esta decisión que impedirá al Ayuntamiento convocar el premio este año.

La familia critica que el alcalde no haya querido llegar a un acuerdo sobre la modificación de las bases y por ello, ha enviado al alcalde una carta en el día de ayer, domingo 30 de junio, firmada por a Dolores Alonso Chacón, María Chacón Alonso y Eduardo Alonso Chacón, en calidad de hijos y herederos de Dulce Chacón; e Inmaculada Chacón Gutiérrez, en calidad de albacea testamentaria y literaria de Dulce Chacón, donde afirman que "dado que las bases actuales del Premio Dulce Chacón de Narrativa Española, otorgado por el Ayuntamiento de Zafra, no se corresponden con las que se comunicaron a los herederos de la autora para solicitar el permiso para el uso del nombre Dulce Chacón, y dado que las nuevas bases no responden al espíritu con el que se creó el premio, desde el momento de la recepción de esta carta, queda retirado el permiso para que el Ayuntamiento de Zafra utilice el nombre de Dulce Chacón de Narrativa Española tanto en la convocatoria actual como en ninguna otra".

Inma Chacón ha afirmado que en ningún momento "se ha cuestionado al jurado elegido para el Premio Dulce Chacón", es más agradecen que uno de los hermanos de Dulce sea uno de sus miembros. Pero sí destaca que lo que sí han pedido "que se restituyan las bases del premio para el que otorgamos el consentimiento de llevar el nombre de Dulce Chacón, es nuestra disconformidad con la eliminación del jurado popular y del jurado de expertos".

Además destacan en la carta remitida al alcalde que, "al suprimir la tercera base del premio al que dimos permiso para llevar el nombre de nuestra madre, se acaba con el espíritu con el que nació el galardón, ya que en dicha base anulada se especifica que el jurado no solo debe valorar la calidad literaria de las obras seleccionadas, sino que debe tener en cuenta su contenido humano, de manera que se encuentren vinculadas a principios tales como la dignidad, la justicia y la solidaridad, tratando con ello de asociar el premio a la trayectoria vital y estética de Dulce Chacón".

Los herederos de Dulce se encuentran respaldados por la ciudadanía, desde que se conoció el cambio de bases, muchos colectivos se han manifestado en contra, las redes sociales pedían "salvar el Premio Dulce Chacón" y representantes de la cultura como Luciano Feria pedían en varios escritos el mantenimiento de las bases de este premio que fue considerado como uno de los más limpios de todo el panorama nacional y que llevó el nombre de la ciudad a todo el panorama literario español.

Inma Chacón ha destacado que "el Ayuntamiento de Zafra no podrá convocar el premio, pero el premio seguirá", puesto que ya se han ofrecido otras instituciones para continuar con la convocatoria, unas novedades que serán presentadas en rueda de prensa el próximo 19 de julio en Mérida.