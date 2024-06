El PSOE de Extremadura acusa a Guardiola de no tener proyecto de región

"Vamos mal, señora Guardiola", así le contestó el presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura en su turno de intervención en el Debate sobre el Estado de la Región que se inició en el día de ayer con la intervención de la presidenta extremeña, María Guardiola.

Vergeles anunció que en un año no le ha dado tiempo a destrozar nada "pero sí se ven tendencias", por lo que ha anunciado que la presente legislatura "no va a salir bien" y ha acusado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, de no tener proyecto de región.

De esta forma, el socialista ha criticado que la Junta crea que "no tomando decisiones no se cometen errores", algo que, en su opinión, no es cierto, ya que los errores tardarán más en verse pero se cometen y los mismos son más graves, ha reconocido

Sobre el gobierno de coalición del PP y Vox, Vergeles ha criticado los "desencuentros televisados" entre los socios de gobierno PP y Vox durante el primer año, el último ayer, ha admitido, un hecho que provoca "inestabilidad política" que "desconcierta" a los ciudadanos y resta credibilidad para los inversores interesados en desarrollar proyectos en la región, por lo que ha pedido que "sus trapos lo laven en casa".

Dos silencios atronadores

Vergeles, empezó su intervención agradeciendo el poder presidir su grupo parlamentario, y ha condenado los "dos silencios atronadores" que pronunció Guardiola en su primer discurso con motivo del Debate sobre el Estado de la Región, en concreto sobre el regadío de Tierra de Barros y sobre las infraestructuras extremeñas.

Por ello, ha considerado que el discurso de la 'popular' fue "tiempo perdido para Extremadura", ya que "está tan pendiente del entorno" que a los extremeños les "va a ir mal" con sus políticas, además de afear que dedica "mucho tiempo" a Génova, algo que se pudo ver, ha dicho, en la presencia de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en la jornada de este lunes en la Asamblea.

"Desprecio" por la asamblea

Vergeles destacó que Guardiola y el PP han sido los culpables de facilitar la entrada de Vox en la Junta para"coartar la transparencia" y proporcionar un "desprecio" a la Asamblea, diciendo, ha recordado, que "esto es un teatrillo".

Ideología presente en igualdad, cooperación y cultura

Vergeles ha considerado que María Guardiola ha marcado con su ideología áreas como la igualdad, la cooperación internacional y la cultura.

Así, en igualdad, ha lamentado la eliminación de la consejería del ramo, además de criticar que se intente "lavar la cara" de una parte del gobierno firmando manifiestos pero, al mismo tiempo, justificando que sus socios de Vox no lo hagan.

En cuanto a la cooperación, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista ha tachado de "escandaloso" el Plan de Cooperación Internacional al Desarrollo, a lo que ha unido un recorte de un 25 por ciento de las ayudas a la cooperación en el presupuesto de 2024.

Respecto a la cultura ha dicho que es un ejercicio máximo de libertad que Guardiola "ha hurtado a la ciudadanía" por llenar la consejería de incompatibilidades para poder decidir libremente y censurando.

"Pensé ayer cuando usted intervenía que inauguraría el Teatro Romano de Mérida o que coincidió usted con los Tartessos", ha afeado, a lo que ha añadido que lo "mejor que pueden hacer es estarse quietos" en este área.

También y sobre el turismo, Vergeles ha dicho que va "razonablemente" bien, pero esto depende, ha dicho, de los empresarios, además de insistir en que espera que se tomen con el respeto que se merecen las víctimas de la dictadura franquista y no solo de la Guerra Civil.

Otro aspecto abordado por Vergeles en su intervención es la acción exterior, de la que ha asegurado que la Junta tiene "un problema" con ella, ya que no se entiende la relación con la Unión Europea más allá a "si se tratara de un cajero donde se obtienen fondos que financien proyectos".

Por otro lado, ha indicado que el Ejecutivo regional no sabe "trabajar en equipo" y lo demuestra con los municipios y el cumplimiento de la Ley de Autonomía Municipal, además de criticar que no haya entendido lo que significa la concertación social, que ahora es denominado diálogo social.

Financiación y fiscalidad

En materia de fiscalidad ha criticado que Guardiola meta a la sociedad en un "discurso tramposo" a costa de financiación, en lugar de hablar de fiscalidad, además de lamentar que la Junta entre en la competición por quién baja más los impuestos. Para el PSOE las medidas anunciadas sobre el IRPF van en contra de los principios de estabilidad presupuestaria y alientan al "fraude fiscal".

"Todo es propaganda, todo es populismo. Demostramos con esto los socialistas, que apostamos por un modelo de financiación autonómica, el modelo que siempre hemos defendido: solidario, negociado de forma multilateral, basado en el coste real de los servicios y con una armonización fiscal. Vamos a ver el modelo que ustedes defienden, de momento solamente sabemos que vetan que se hable de armonización fiscal en la Comisión, pero ustedes plagian medidas sobre fiscalidad a la producción eléctrica o sobre otras cuestiones", ha dicho.

Apuesta clara por la agricultura y ganadería

Sobre el sector primario, afirma que no se entiende a Extremadura sin una apuesta clara por la agricultura y por la ganadería y, frente a ello, ha dicho que en la Consejería de Agricultura solo se ha querido "mostrar músculo" y "ensombrecer" a Vox, que ocupa la cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural.

"Ustedes han apostado por los suyos, por esos que nunca han querido más campo que aquél que estuviera basado en latifundios, con una producción para exprimir al campo, independientemente de lo que pasara después y que solo entienden de una mano de obra barata sin apoyar el convenio colectivo del campo", ha apuntado.

Además, y sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barros, ha asegurado que el actual gobierno nunca creyó en él e iba a buscar excusas para dejar de invertir el dinero que el anterior socialista quedó para licitar y poner en marcha el proyecto.

Suspenso en materia de empleo

Para Vergeles, la Junta de Extremadura ha suspendido en materia de empleo, ya que en el interanual se han creado 600 empleos netos y la EPA publicada en abril muestra que Extremadura ha destruido 16.000 empleos.

Vergeles ha sostenido también que la Junta no tiene modelo industrial y no está preparada para competir en un mundo de atracción de proyectos inversores electrointensivos a Extremadura. "Les va a salir mal el proyecto de gigafactoría que era una realidad", ha dicho, al que ha unido Elysium City.

Otra área que ha centrado la intervención del socialista es la vivienda, que la Junta, ha dicho, ha ofrecido a los mercados, además de criticar que no creen en el acceso a la misma por parte de los jóvenes.

Finalmente, Vergeles ha condenado que el Ejecutivo extremeño han puesto precio al estado del bienestar. "Le han puesto el precio que impone la Ley de la cuna", ha dicho Vergeles en relación a la educación, sanidad y servicios sociales.