Pedro Sánchez respalda al nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado el "compromiso con Extremadura" que tiene el nuevo secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, al que ha trasladado "todo el apoyo" de la Comisión Ejecutiva Federal del partido "para llevar al PSOE de Extremadura donde se merece y donde quieren los extremeños, que es al frente de la Junta". Así lo afirmaba, en Mérida, en la inauguración del 14 Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura, donde además de Pedro Sánchez, han participado el exsecretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; y el actual secretario general, Miguel Ángel Gallardo.

"Quiero que sepas que desde el partido y desde el Gobierno de España vamos siempre a defender a esta tierra", así se dirigía Sánchez a Gallardo mientras le afirmaba que el PSOE es "el partido de las causas justas".

En su intervención, Sánchez se ha referido a la ultraderecha y al PP, partido este último al que acusado de "ya no distinguirse" de la ultraderecha y en el que, según ha destacado, "lejos queda aquellos ecos" de lo que decía el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, de que "no venía a insultar". Destacó que desde el PSOE y el Gobierno "responderán" a esta internacional ultraderechista, "que ha hecho de la polarización y de la crispación su única estrategia para poder destruir al Gobierno".

El secretario general socialista ha acusado al PP de no tener proyecto político para el país y en el caso de que lo tuviera, "no se atreven a explicarlo" y ha puesto como ejemplo a la presidenta de Extremadura, María Guardiola.

"La presidenta que tenéis en la Junta de Extremadura, que gobierna para 1.200 personas, quitándoles el impuesto de patrimonio con un coste de oportunidad enorme para todos aquellos beneficiarios de las políticas de redistribución, como es la sanidad, como es la educación y como es la dependencia".

Hoy era el día de Miguel Ángel Gallardo, proclamado secretario general de los socialistas extremeños, así ha afirmado sobre la nueva dirección del PSOE de Extremadura que "somos herederos de un patrimonio socialista que pretendemos mantener y engrandecer".

Afirma que no venía a sustituir a nadie "porque Guillermo y Juan Carlos son insustituibles", apostando a que la dirección del PSOE extremeño que salga de este Congreso "simplemente serán herederos de un patrimonio que vamos a mantener y a engrandecer".



En su intervención, Gallardo se ha mostrado convencido de que el PSOE de Extremadura va a salir de este 14 Congreso Regional "fortalecido para estar con la sociedad extremeña, para ser capaces de volver a ilusionar"-

Por ello, ha afirmado que las políticas que han servido y han sido útiles en nuestra región "siempre han venido de la mano del PSOE", un partido "con lealtad institucional con y hacia la sociedad frente a una derecha que no tiene un proyecto".

Ha mostrado su agradecimiento "a todos los que nos han traído hasta aquí, a los dos compañeros que antes han ocupado el cargo de secretario general Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, cuyos gobiernos han traído dignidad y oportunidad a Extremadura". Además, ha señalado que serán colectivos y las asociaciones las que "nos ayuden a construir la altenativa de una Extremadura abierta a la oportunidad y a la autoestima ".

Por otra parte, el secretario general del PSOE de Extremadura ha indicado que "vamos a necesitar mucho del Gobierno de España y es verdad que vamos a defender al gobierno de España cada vez que la derecha de esta comunidad mienta", ha advertido Gallardo, quien ha lamentado que el gobierno extremeño "han pasado de hablar Extremadura a callar Extremadura para hablar mal siempre del gobierno de España". Por útimo, ha señalado que va necesitar mucho a Guillermo Fernández Vara y ha asegurado tener la seguridad de que "siempre va estar".



"El mejor premio de hoy era que estuvieras con nosotros", ha insistido Gallardo para poner en valor la gestión y el trabajo realizado por Fernández Vara tanto como líder del PSOE como presidente de la Junta de Extremadura.

Gratitud y suerte

Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha mostrado su gratitud al PSOE y ha indicado tener una inmensa suerte por ser militante de este partido, por haber formado parte de su historia y haber podido luchar por lograr unas condiciones de vida dignas para mucha gente.

Tras recordar a los secretarios generales del PSOE que a lo largo de su trayectoria han confiado en él y agradecer las políticas llevadas a cabo en beneficio de Extremadura, les ha dicho a sus compañeros que no quiere "medallas, plazas, ni calles" porque la mejor medalla es saber que su foto "está en muchas casas de Extremadura".

También a dado las gracias al expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra y a los compañeros y militantes que le han acompañado estos años "en las trincheras", teniendo finalmente un emocionado recuerdo para su familia.

Fernández Vara ha pedido a la nueva dirección del PSOE de Extremadura y a su nuevo secretario general le ha pedido que siempre pongan por encima de sus intereses los del partido, que serán los de la sociedad.

"El pasado es historia, el futuro un misterio y el hoy un regalo, por eso se llama presente. Vivamos hoy, luchemos hoy y trabajemos hoy para que otros a los que la vida no ha tratado bien tenga una vida digna", ha finalizado.

Aseguró que "uno no se puede despedir de su familia" sino que se "aparta y ocupa otro lugar", el ex dirigente socialista ha asegurado que no quiere "calles, ni plazas, ni medallas", ya que "el mayor de los homenajes", para él, es saber que su foto está presente en algunos de los hogares de los extremeños.

En este sentido, Fernández Vara, quien se ha definido como un "heredero político" del expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha definido como "privilegios" el haber sido presidente del Ejecutivo regional, así como el haber formado parte de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Tras haber dado las gracias a quienes, durante años, han sido sus compañeros "en la trinchera", han confiando en él y lo han acompañado, como es el caso del propio Ibarra o el exconsejero Ramón Ropero, Fernández Vara ha destacado la gestión de su formación al frente del Ejecutivo regional a la hora de reducir la tasa de abandono escolar temprano y de construir "pequeños" hospitales próximos a núcleos poblacionales.

No obstante, también ha incidido sobre la importancia, a la hora de enfrentar desafíos pendientes en la región, de "entender realmente" cuál es el "fondo del problema" huyendo de quedarse "en la anécdota" y utilizarla para "derribar al adversario".

Dejar de mirar a Madrid

Por otra parte, el exsecretario general del PSOE ha instado a abandonar esa visión "pesimista y oscura" donde prima el discurso de que "Madrid tiene la culpa de todo", una dinámica a la que, ha advertido, se ha regresado y es "más antigua que el hilo negro".

Regresar "40 años después" a ella encarna, para Fernández Vara, una idea de que "todo depende solamente de lo que los demás estén dispuestos a hacer por nosotros", algo representaría una "enorme incapacidad para poder afrontar el futuro con suficiencia", así como una "ausencia absoluta de esperanza" en las propias capacidades y posibilidades de la región.

Fernández Vara también se ha dirigido a su sucesor en el cargo que hoy deja, Miguel Ángel Gallardo, para trasladarle que podrá contar con él en todo cuanto precise y pedirle que haga de la "unidad" del PSOE su "gran fortaleza", ya que, para él, "el mejor PSOE ha sido, a lo largo el PSOE unido".

Tras definir el "hoy" como un "regalo" que, por esa misma razón, se llama "presente", el expresidente de la Junta ha llamado a vivir, luchar, sufrir, disfrutar y trabajar "hoy" para "hacer posible que otros a los que la vida no le ha tratado bien puedan tener una vida digna y justa".