Recentrar a los empleados en el corazón de la empresa

Tenemos el placer de presentaros un resumen del "World of Work Trends 2024", un informe en el que ha trabajado intensamente nuestro equipo de expertos, analizando los datos de las más de 2.300 compañías Top Employers y también los de muchas otras fuentes de referencia.

Nuestro estudio identifica cinco grandes tendencias en el mundo del trabajo que orbitan alrededor de un objetivo nuclear: el de recentrar firmemente a los empleados en el corazón del espacio de trabajo.

En esta tribuna, me gustaría centrarme en una tendencia que no genera tantos titulares como otras, pero que considero especialmente relevante. Me refiero a la tendencia que hemos denominado diálogo para la transformación.

En nuestro informe del año pasado, una de las tres grandes tendencias que identificábamos era la de escuchar activamente a los empleados. Y ahora hemos detectado que las mejores compañías van un paso más allá, ya que además de garantizar que se escucha a los empleados, se están implantando las buenas prácticas y herramientas para que su voz se tome en consideración, de verdad, a la hora de tomar las decisiones.

Nuestros datos ponen de manifiesto que las empresas en las que los empleados se sienten empoderados para influir en el modo el que realizan su trabajo, mejoran sus resultados empresariales, por diversas razones.

En primer lugar, porque los empleados experimentan niveles de compromiso y satisfacción muy superiores. Y en segundo, porque la inteligencia colectiva que se genera ayuda a impulsar nuevas ideas para las organizaciones, a menudo con una perspectiva más a largo plazo que lo que son las actividades cotidianas.

Las mejores organizaciones potencian este diálogo para la transformación a diversos niveles. Por una parte, fomentan la cooperación horizontal con prácticas como la formalización de redes de empleados interdepartamentales o con el diseño espacios de trabajo diseñados para la colaboración.

También están poniendo los fundamentos del liderazgo para esta nueva era, ofreciendo formación a los mánagers para que aprendan a tener conversaciones más relevantes con los empleados y obtengan el máximo partido del feedback de los integrantes de sus equipos.

La voz de los empleados también se recoge con encuestas y plataformas en línea, con la figura de los "champions de la voz del empleado" que hacen llegar su voz, con su implicación directa en los planes de acción e incluso garantizando que se obtiene su opinión en los procesos de desvinculación de la empresa.

En un entorno global de profundas transformaciones financieras, tecnológicas y políticas, la atención de las compañías más avanzadas se está centrando en las complejidades y el valor único de las personas.

La ventaja competitiva real radica en la creatividad, la pasión y la colaboración de todos los empleados.