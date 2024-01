Extremadura a favor de prohibir el uso del móvil en los centros educativos

La Junta de Extremadura defenderá en la próxima Sectorial de Educación la prohibición del uso y exhibición de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos personales en todos los niveles y en todo el recinto de los centros educativos (incluido el comedor, el recreo y las actividades extraescolares).

La consejera de Educación Mercedes Vaquera ha destacado que para llegar a esta postura su Consejería ha escuchado a toda la comunidad educativa, y de ella, más de 95% está a favor de la prohibición, como una medida para fomentar el tiempo sin móvil. No obstante, afirmó que dentro de esta normativa "siempre habrá excepciones previa autorización" para casos educativos concretos y puntuales y "previa autorización", como por ejemplo en niños con problemas médicos para los que se requiera la utilización de móviles.

Afirmó que "la normativa en Extremadura va a cambiar porque así lo quiere la comunidad educativa", quien ha recordado que hasta ahora han sido los centros educativos los que ostentan la potestad para regular el uso del móvil y a partir de la nueva regulación será la comunidad autónoma la que lo hará.

Esta decisión la comparten todos los grupos parlamentarios, hoy, martes 30 de enero de 2024, se han manifestado en la Junta de Portavoces, donde han destacado que esta medida ha sido tomada en cuenta con el consenso de la comunidad educativa.

Así el PP ha destacado que la consejera "ha hecho lo que tenía que hacer" que es consultar y consensuar con los profesores y familias, el PSOE destacaba que ante este acuerdo no se van a oponer a esta nueva medida, no obstante, resaltó "la nueva realidad" en las aulas. Por su parte Vox, se mostró partidario de que los móviles estén fuera de los recintos educativos; y Unidas por Extremadura, que no se muestra partido de "prohibir" las cosas, reconocen que ahora mismo los móviles están causando más problemas que beneficios en las aulas.