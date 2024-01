Apag Extremadura Asaja solicita la flexibilización de las condiciones medioambientales de las ZEPAS

APAG Extremadura Asaja ha vuelto a recordar a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura que cumpla a corto plazo con el compromiso de flexibilizar los condicionantes medioambientales de la Red Natura 2000, formada por 71 Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS) y 89 Lugares de Importancia Comunitaria (LICS), sumando 1.264.000 hectáreas, lo que representa algo más del 30% del territorio extremeño.

Apag Extremadura Asaja viene denunciando desde hace muchos años los perjuicios para el campo extremeño que suponía la Red Natura 2000. Lo ha venido haciendo con continuas manifestaciones a lo largo de estos años en prácticamente todas las comarcas. "Desafortunadamente, hoy se va confirmando las distintas restricciones medioambientales, sanciones o prohibiciones que avisábamos, como por ejemplo el cambio de uso del suelo, no permitiendo que se cambie de cultivo", dice Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, que pone a modo de ejemplo el caso de la ZEPA de arrozales de Palazuelo y Guadalperales, situada en Vegas Altas del Guadiana. "Están condenando a esta zona donde, si el arroz no es rentable y se precisa una diversificación de la explotación, ahora no se permite cambiar el uso del suelo".

Juan Metidieri ha recordado que "no somos nosotros, los del campo, los que estamos favoreciendo la despoblación rural en Extremadura, sino precisamente este tipo de medidas son las que nos están llevando a esa despoblación que se pretende evitar".