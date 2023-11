Miguel Ángel Gallardo anuncia su candidatura a la Secretaría General del PSOE de Extremadura

El presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado hoy, miércoles 29 de noviembre, su candidatura a la Secretaría General del PSOE de Extremadura en el 14 Congreso Regional del PSOE de Extremadura. Así se lo ha comunicado al dirigente socialista extremeño, Guillermo Fernández Vara; y al secretario general, Pedro Sánchez.

La candidatura la ha realizado desde la sede del PSOE de Villanueva de la Serena (Badajoz) afirmando que está "en disposición de dejar la comodidad de la Alcaldía" de esta localidad pacense, "para construir una alternativa de gobierno en Extremadura, frente a un gobierno sin palabra", en alusión a María Guardiola y sus pactos de gobierno.

En su comparecencia ha afirmado que quiere "ser la persona que ponga todas sus fuerzas para ganar a la derecha en esta región", afirmando que da un paso al frente poniendo a disposición de la región lo que ha "hecho siempre, el trabajo, trabajo y trabajo" destacó, afirmando que lo avala su trayectoria de más de 20 años en Villanueva de la Serena "pisando las calles, pisando los charcos cuando hubiera que pisarlos" y éste dijo que era su aval, que ofrece "a todos los extremeños y extremeñas.

En Extremadura es un secreto a voces que Gallardo lleva tiempo aspirando a liderar al PSOE regional, ha sido una de las personas más críticas con Fernández Vara, e incluso llegó a afirmar que "Vara debió dar un paso atrás para dejar un proyecto más ilusionante", muchos se tomaron esa disidencia como el punto de partida a unas futuras primarias regionales.

Pero sobre la decisión de no anunciar su candidatura hasta ahora ha destacado que es "muy respetuoso con los tiempos del partido", y que "no hubiera hecho nada sin previamente haber convocado a quienes por primera vez me eligieron, que son los y las militantes de Villanueva de la Serena".

Esta decisión de aspirar a liderar el PSOE regional y sustituir a Fernández Vara lo hace "desde la convicción de que, en estos momentos, las personas que pudieran haberse presentado, y que pudieran tener un proyecto en el que yo les pudiera apoyar, me han comunicado que ellos quieren apoyarme a mí, tengo que dar el paso adelante", señaló.

Ha declarado que cuenta con suficientes apoyos tanto en Badajoz como en Cáceres, apelando al voto de los militantes que son los que decidirán en unas hipotéticas primarias quien será quien tome el testigo de Guillermo Fernández Vara.

Aún se desconoce si habrá más candidaturas en este 14 Congreso Regional, pero lo que sí destacó Gallardo es que todos los compañeros o compañeras que puedan proclamar su candidatura "se merecen el respeto siempre que su intención de presentarse sea como consecuencia de tener un proyecto alternativo que podamos confrontar", apelando a que el PSOE de Extremadura ha sido un partido unido y que el único objetivo que tienen ahora mismo es ganar a la derecha en la región.

Miguel Ángel Gallardo quiere "liderar un proyecto de cambio donde no cabe la retirada" destacando que él "no engaña a nadie", así contestaba en alusión a la opción de que el partido apueste previamente a las primarias por un candidato de consenso. Destacando que si pierde entenderá "que es lo que quieren los compañeros, pero nunca me he retirado por nada por lo que no tuviera convicción, y menos por un proyecto que cada día me da más fortaleza".