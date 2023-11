Vuelven a funcionar cajeros y datáfonos tras solventar Redsys la incidencia

Numerosos usuarios de las redes sociales han denunciado este sábado, aproximadamente desde las 13:00 horas, que no funcionaban los cajeros de los bancos y les era imposible sacar dinero, además de efectuar pagos con tarjeta o bizum en establecimientos.

La mayoría de los denunciantes son de Madrid, aunque hay personas de otros lugares que alertan de la misma cuestión, por ejemplo desde Pamplona y Barcelona. Y es que parece que el problema ha afectado a cajeros y datáfonos repartidos por toda España.

Los usuarios han denunciado igualmente que no podían pagar con tarjeta bancaria en los establecimientos y estos han alertado de que solo podían realizar las ventas con pagos en metálico.

Algunas de las personas que han avisado de este hecho en redes especulaban que todo se debía a "los inhibidores de frecuencia" que se han instalado debido a las manifestaciones de protesta contra la amnistía de los políticos encausados tras el procés, aunque no ha habido comunicación alguna en ese sentido por parte de entidad alguna.

El periodista Javier Ruiz ha tuiteado sobre las 14:20 que "los pagos han comenzado a restablecerse ya y recuperarán la normalidad en los próximos minutos, según fuentes bancarias", aunque mientras tanto numerosas personas seguían denunciando que "no funciona nada".

Poco después, EFE aseguraba que "todos los bancos españoles han reportado este sábado fallos en operaciones de pago con tarjeta, tanto a través de datáfono como en el caso del comercio electrónico, y en las transferencias a través de Bizum".

Las entidades bancarias achacan el problema a una caída en el sistema Redsys, "ya solventado". Fuentes del sector reconocen que ha afectado a todas las entidades y "a todo", en tanto que se trata de una caída de la plataforma de pago.

Las mismas fuentes señalan que Redsys ha confirmado la recuperación completa de la plataforma de pago, de manera que todos los servicios que se han visto afectados (cajeros automáticos, pago por datáfono, pagos electrónicos y Bizum) ya pueden operar con normalidad.

El problema ha surgido por una incidencia en la plataforma de pagos online Redsys que se ha producido esta mañana y ha quedado solucionada después de que se registraran problemas en los sistemas bancarios en buena parte de España.

La caída del sistema, que se ha iniciado sobre las 13:oo horas y ha durado aproximadamente una hora, ha quedado ya solucionado según ha informado Redsys en las redes sociales.

"Informamos que están solventadas las degradaciones de servicio de pagos de la última hora, exclusivamente vinculadas a las líneas de comunicación interna", ha explicado Redsys en la red social X.

La incidencia ha afectado a cajeros, datáfonos, pagos en comercios o al servicio de Bizum. Varios usuarios han alertado a través de redes sociales de este problema y algunas entidades financieras han informado a sus clientes del problema.

