La actriz Sharon Stone destaca como pintora y expone su arte cerca de la Gran Manzana

La popular actriz Sharon Stone, protagonista en 1992 de la exitosa película Instinto Básico, entre muchas otras, triunfa ahora como pintora a sus 65 años y expone sus obras por primera vez en la costa Este de los Estados Unidos, a unos kilómetros la ciudad de Nueva York.

La actriz nunca abandonó la interpretación, aunque se le fueron negando papeles después de que en 2002 sufriera un derrame cerebral que le producía inicialmente intensos dolores de cabeza. Por entonces se le diagnosticó una leve hemorragia cerebral provocada por un pequeño aneurisma en una arteria vertebral.

Tras ser intervenida en un hospital, la intérprete se recuperó del derrame sin sufrir secuelas permanentes aunque ella asegura que llegó "casi a morir" y a ver esa luz al final de un túnel que otros en situaciones similares dicen haber vislumbrado, y que es presuntamente la antesala de la muerte. Además, pudo contemplar a su padre, ya fallecido, y escuchar las voces de los dos hijos que perdió durante un embarazo, que, según ella, la animaron a regresar a la vida y a despertar su conciencia.

Aunque Sharon Stone no tardó en recuperarse, y este hecho, además de acabar privándola de alcanzar nuevos papeles, al tiempo animó a la actriz a centrarse en la pintura. En este campo está cosechando éxitos y el reconocimiento de otros artistas. Sus obras han sido elogiadas por Jerry Saltz, uno de los más prestigiosos críticos de arte y ganador del Premio Pulitzer.

Sharon Stone expone ahora sus creaciones, hasta el 3 de diciembre, en la Galería de Arte C. Parker, propiedad de Tiffany Benincasa y ubicada en el 409 de la avenida Greenwich de la localidad de Greenwich, Connecticut, a poco más de 50 kilómetros de la Gran Manzana, que se traducen en apenas 40 kilómetros en tren y algo más de una hora en automóvil. Antes había mostrado algunas de sus obras en Los Ángeles, pero esta es la primera vez que lo hace en la costa Este.

"Welcome to my garden"

Greenwich es una de las ciudades más ricas de Estados Unidos y es sede de muchas empresas de servicios financieros, a pesar de que cuenta únicamente con unos 65.000 habitantes. La exposición de pintura de Sharon Stone en la Galería de Arte C. Parker lleva por nombre Welcome To My Garden, Bienvenidos a mi jardín, y se compone de 19 pinturas.

"Creé estas obras para comprender la esencia de la creatividad pura que surge de la verdad sincera, para dejar de lado el ruido, los juicios y la contaminación de nuestras tendencias sociales", asegura Sharon Stone, que mantiene una conexión directa con la naturaleza en sus obras y siempre está presente. "Para mí, el color se convierte en una longitud de onda", afirma la actriz, que piensa que "ser colorista mueve las direcciones de mis pinturas. El color me habla".

Arrasa en Instagram

Las diapositivas de las pinturas de Sharon Stone arrasan en Instagram. Para la propietaria de la Galería C. Parker, Tiffany Benincasa, "esta nueva exposición ofrece un panorama nunca antes visto de la destreza creativa de Sharon Stone. La artista invita a los espectadores a un viaje a través de los vibrantes paisajes de su imaginación, reflejando su mundo interior. Un testimonio del profundo talento de Stone".

Según críticos como Jerry Saltz, la "capacidad para observar e interpretar el comportamiento humano y su capacidad para convertir las debilidades humanas en fuentes de fortaleza brillan de manera combativa, conquistadora y victoriosa" en las obras de Stone.

Multipremiada y pintora por vocación

La actriz ha pintado durante toda su vida. De pequeña, se fijaba en su tía Vonne, que era una gran pintora y creaba murales en las paredes de la casa donde vivía cuando era niña. Sharon Stone estudió pintura en la universidad y en la pandemia su creación artística se convirtió en su principal actividad y la llevó a abrir nuevos canales artísticos, transfiriendo al lienzo sus instintos creativos de toda la vida. Desde entonces pinta todos los días, de 4 a 17 horas diarias.

Además de como intérprete, Stone reconocida internacionalmente por su faceta cultural y ha recibido numerosos galardones: el Premio Mujeres Haciendo Historia del Museo Nacional de Historia de la Mujer, el Premio Einstein al Espíritu de Logro, el Premio Nobel de la Cumbre de la Paz, un Globo de Oro, un Emmy, o una nominación al Oscar, además de ser nombrada comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y de recibir el Premio Coraje 2023, el Premio Humanitario de Harvard y el Premio Humanitario de la Campaña de Derechos Humanos, entre sus muchos otros reconocimientos.

