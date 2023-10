Ley del litio en Extremadura: el PSOE se "arriesgó" por el desarrollo de la región

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha manifestado que "acatan la sentencia del Tribunal Constitucional", sin embargo, destacan que la Comunidad Autónoma "ha sido la prioridad por la que el Gobierno de Guillermo Fernández Vara ha estado siempre dispuesto a apostar", y ese fue el "objetivo del Decreto del Litio", trabajar por ·Extremadura lo primero, con decisión y sin postureo". Afirmando además, que en estos años han trabajado "enfrentándonos con quién fuese".

Para el Grupo Parlamentario "quien se alegre del sentido del fallo no quiere el progreso de esta tierra". Destacando que durante los años que han gobernado la Junta de Extremadura siempre lo han hecho apostando por el desarrollo de esta tierra. "Si había que arriesgar, se arriesgaba".

En las informaciones remitidas al Economista han recordado como su gobierno ha tenido "más éxitos judiciales que fracasos", pero siempre "sin la ayuda del PP", aunque recuerdan que luego fueron los que tuvieron la posibilidad de administrarlos, y como ejemplo el impuesto a la banca o a las eléctricas, recuerdan.

Ante las informaciones vertidas desde el día de ayer, el PSOE afirma que "la sentencia no es unánime" porque hay dos votos particulares, y es que según informan, se ha producido un debate interno en el seno del Constitucional porque han dado carácter básico a una norma preconstitucional, puesto que la Ley de Minas se aprobó en el 1973.

El PSOE afirma que "teniendo en cuenta la preconstitucionalidad de esta ley y que el Estatuto de Autonomía de Extremadura recoge argumentos jurídicos que había que explorar para el desarrollo en la transformación de los minerales de las minas como recursos que se obtienen en Extremadura, el Gobierno socialista de la Junta de Extremadura entendió que cuando nuestro Estatuto de Autonomía nos otorga competencias en minería era para poner esa competencia al servicio del desarrollo regional, y así lo hicimos, con valentía".

Piden al Gobierno de la Junta de la Junta de Extremadura que en estos momentos "debe considerar esta sentencia y arbitrar fórmulas que permitan el desarrollo y el crecimiento de Extremadura en el sector productivo e industrial. Teniendo en cuenta que el voto particular de dos magistrados, que no consideran la norma preconstitucional como norma básica, apuntan a que podrían romper la unidad de mercado, por tanto, los incentivos propuestos podrían no ser la solución".

Para el Grupo Socialista, esta Sentencia no tiene efectos retroactivos, ni perjudiciales para las concesiones en curso, pero apunta a que "simplemente nos impide progresar en nuestro desarrollo económico". Por lo que apelan a seguir intentándolo, porque si no se hace "sería traicionar a los extremeños y a las extremeñas".