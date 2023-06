Guillermo Fernández Vara asegura que habrá acuerdo entre PP y VOX en Extremadura

El presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que sin "ninguna duda" habrá un acuerdo en la región entre PP y VOX, porque según destacó lo que les une es "sacar al PSOE del Gobierno".

Según destacó hoy, viernes 16 de junio, en Mérida; "el acuerdo está desde el minuto uno, porque se han puesto de acuerdo en lo que para ellos es esencial, que es sacar al PSOE del Gobierno. Con lo cual, el acuerdo está, lo que estarán es dándole forma. No lo digo yo, lo han dicho ellos. Cuando manifiestan que el fin de todo esto es sacar a los socialistas del Gobierno el acuerdo ya está".

Ante los rumores de que la formación verde no tuviera consejeros en la Junta de Extremadura presidida por María Guardiola, pero sí tuviera secretarios y directores generales, e incluso la presidencia de la Asamblea Extremeña, y así el PP cumpliría su palabra de gobernar en solitario, destacó que él no tiene nada que decir porque siempre es "muy respetuoso con los demás", a pesar de "todo lo que no han sido conmigo habitualmente y a lo largo de toda mi vida política he sido siempre muy respetuoso con los partidos, con los acuerdos, con las negociaciones, no tengo nada más que decir", destacó.

No obstante, ha dicho que "sería una novedad" y se descubriría "de pronto en el siglo XXI" que los directores generales o secretarios generales "no son parte del gobierno". "Lo cual no deja de ser curioso. Deben de ser de una ONG", ha sostenido en tono irónico.