Jaime Ruíz Peña hablará en Badajoz sobre "El secreto para reinventarse"

El consultor, conferenciante y empresario extremeño Jaime Ruíz Peña hablará en la conferencia 'El secreto para reinventarse' de cómo renacer en unos momentos de incertidumbre como los actuales. La conferencia tendrá lugar hoy, 10 de mayo, a las 20:00 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de Badajoz del Corte Inglés de Badajoz y en ella ofrecerá su fórmula para reinventarse: sumar creencias, actitudes, hábitos y perseverancia, siempre con una mente positiva.

Ruiz Peña reflexionará sobre cuando reinventarse no es una opción, como bien afirma, de vez en cuando la vida nos atropella. "El golpe es tan duro que cuesta un tiempo reaccionar. Lo que existía antes ya no está y tenemos que reinventarnos. Justamente en el momento que más energía necesitamos es cuando menos tenemos y más nos hace más falta. Pero reinventarse no es una opción. Nos toca seguir adelante", destaca.

Jaime Ruiz Peña, es actualmente un comunicador empresarial, emprendedor, impulsor del emprendimiento, del talento organizacional y facilitador de inversiones y proyectos y secretario de la cooperativa de su pueblo, Malcocinado.

Como bien cuenta "hace tres años estaba sin nada en sus manos y con 55 años, de nuevo, tuvo que recomenzar".

La entrada es gratuita hasta cubrir asientos y allí estará disponible uno de sus libros del Teorema del lápiz, que con 14 ediciones e imprimido desde plena inclusión Montijo, es uno de los libros de autoayuda extremeños más leídos.