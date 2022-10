Películas a 3,5 euros: la Fiesta del Cine regresa hoy a 345 salas

Más de 345 cines, que suman más de 3.030 pantallas, se han unido a la segunda convocatoria de la Fiesta del Cine de 2022, que se celebrará en España entre este lunes y el jueves de esta semana. Durante esos cuatro días, los espectadores pueden disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3,50 euros por entrada.

Las personas interesadas en participar en esta iniciativa deben conseguir su acreditación en la web oficial 'www.fiestadelcine.com'; mientras que los mayores de 60 y los menores de 14 años están exonerados de cumplimentar este trámite.

La venta anticipada de las entradas para la Fiesta del Cine estuvo disponible exclusivamente 'online', tanto en las webs de las salas como en las páginas tradicionales de venta de tickets. Hoy, el primer día de esta iniciativa, la compra es en las taquillas y en los quioscos emplazados en los 'halls' de los cines.

Así pues, durante estos cuatro días está al alcance de todos disfrutar de películas como '42 Segundos', 'Alcarràs', 'Ali & Ava', 'Avatar 1 (re-estreno)', 'Bullet Train', 'Cadejo Blanco', 'DC: Liga de supermascotas', 'Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?', 'Dragon Ball Super: Super Hero', 'El Test', 'Fuego', 'Jaula', 'La casa entre los cactus', 'La chica salvaje', 'La consagración de la primavera', 'La huérfana', 'La invitación', 'La vida padre', 'Los renglones torcidos de Dios', 'Modelo 77', 'Moonage Daydream', 'No te preocupes, querida', 'Objetos', 'Pacifiction', 'Padre no hay más que uno 3', 'Smile', 'Spiderman: No way home (versión extendida)', 'Tadeo Jones 3', 'The Innocents', 'Top Gun Maverick', 'Viaje al paraíso' o 'Voy a pasármelo bien'.

La organización de la Fiesta del Cine, en colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, ha creado, a partir de esta edición, la figura del embajador y de la embajadora del certamen, cuyo papel será colaborar en la difusión del evento, prestando su apoyo para dar a conocer la acción entre el público. En esta ocasión, son la actriz Toni Acosta y el actor Ernesto Alterio.

Otra de las novedades de esta nueva edición de la Fiesta del Cine será su participación en las actividades del Día del Cine Español, que se celebra el jueves 6 de octubre. De este modo, se une al lema #elmomentodenuestrocine para apoyar la visibilidad de las películas españolas en la gran pantalla.