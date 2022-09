Polonia exige a Alemania 1,3 billones de euros en indemnizaciones por la Segunda Guerra Mundial

Polonia exige a Alemania 1,3 billones de euros en reparaciones de guerra después de que hayan pasado 77 años del final de la II Guerra Mundial. Este nuevo conflicto entre ambos países se ha creado tras unas declaraciones de Jaroslaw Kaczynski, líder del partido nacionalista gobernante en el país, Ley y Justicia (PiS).

El partido populista ha tenido constantes enfrentamientos en los últimos años con la UE por la deriva antiliberal que está llevando en el país. En esta ocasión, y con motivo del 83º aniversario de la ocupación nazi, han apuntado a un nuevo objetivo, Alemania. Y aunque el país germano sea uno de sus principales socios comerciales, parece que eso no es suficiente como para reabrir viejos resquemores del pasado.

La ocupación nazi de Polonia desde 1939 hasta 1945 dejo un país totalmente devastado. Unos seis millones de habitantes fueron asesinados, lo que equivale a una quinta parte de la población del país en la época. La capital del país, Varsovia, quedó en ruinas y prácticamente la ciudad completa fue reconstruida. "Los alemanes invadieron Polonia y nos hicieron mucho daño. La ocupación fue extremadamente criminal, increíblemente cruel y causó efectos que en muchos casos continúan hasta el día de hoy", recalcó Kaczy?ski.

Y aunque el drama humano fue una realidad, el camino de esta demanda a Alemania tiene un corto recorrido. En 1953, el gobierno comunista que dirigía el país satélite de la antigua URSS acordó abandonar las demandas de reparación contra Alemania Oriental, lo que jurídicamente dificulta el requerimiento. "La posición del Gobierno Federal no ha cambiado, el tema de las reparaciones está cerrado", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. "Polonia renunció a más reparaciones hace mucho tiempo, en 1953, y ha confirmado esta renuncia varias veces. Esta es una base esencial para el orden europeo actual. Alemania se mantiene política y moralmente por su responsabilidad en la Segunda Guerra Mundial".

Desde la oposición al PiS ven esta iniciativa como propaganda ante las próximas elecciones. Donald Tusk, líder de Plataforma Cívica y ex primer ministro polaco y ex presidente del Consejo Europeo dijo que "esto no se trata de ninguna reparación de Alemania, se trata de una campaña política". Además, recalcó que "Jaroslaw Kaczynski no lo oculta, que quieren reconstruir el apoyo al partido gobernante con esta campaña anti-alemana".

Pero no es la primera vez que el líder del PiS vierte graves acusaciones sobre Alemania, señalándola como enemigo nacional en varias ocasiones y llegando a referirse a que la creación de la UE realmente es un invento de los alemanes para "construir el Cuarto Reich".