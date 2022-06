La Junta asegura que este verano Extremadura tendrá una nueva plataforma ferroviaria

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este jueves en la Asamblea que en los últimos años se han invertido en materia ferroviaria en Extremadura más de 1.000 millones de euros para "hacer posible que entre Plasencia y Badajoz haya alta velocidad, una plataforma con doble vía y electrificada, con un tren Alvia que circulará entre 200 y 250 kilómetros por hora".

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones en el Pleno de la Asamblea de Extremadura en respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, donde además ha aclarado que se trata de un tren mixto de mercancías y de pasajeros porque "ahí nos va el futuro".

En este sentido, ha asegurado que a día de hoy "tenemos proyectos como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata gracias a que en un mes habrá una nueva plataforma ferroviaria en Extremadura, esa es la única verdad".

En relación a esto último, ha trasladado al portavoz de este Grupo que "si gobiernan ustedes nunca llegará el AVE" porque "usted aceptó un tren de vía única y no electrificado", ha tachado.

Mientras, el presidente del PP, José Antonio Monago, ha señalado en la Asamblea que lo que llegará a Extremadura es un "sucedáneo" de la alta velocidad. Criticando que mientras llegan corredores de alta velocidad al resto de España, aquí va a llegar otra cosa, no sabemos cuándo, pero desde luego no cuando prometió el señor Sánchez", ha aseverado el dirigente del PP

A la vanguardia del desarrollo industrial verde

Por otro lado, y en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura sobre la mina de litio de Cáceres, el jefe del Ejecutivo regional ha reprochado a la portavoz de esta formación que "no le gusta nada que haya prosperidad, que haya industria, que haya mejores salarios, que la gente viva mejor o que seamos capaces de erradicar la pobreza".

Así, ha deplorado que "no le he oído decir nunca que sí a algo, no le parece bien nada de lo que se haga", incluso "si nos ponemos a la vanguardia del desarrollo industrial verde".

Además, ha recordado a la formación morada que en "un país democrático y en un Estado de derecho no se prejuzga, hay que dejar que las empresas puedan presentar sus proyectos y después las administraciones aplicarán la ley".

Por ello, ha espetado al Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura que están llegando proyectos porque "a esta tierra le ha llegado su hora, mal que les pese".

Proteger la salud mental

Por último, y en respuesta a la pregunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos Extremadura sobre la salud mental, el mandatario autonómico ha mostrado su preocupación ante este "problema serio", y ha incidido en "la prioridad" del Ejecutivo regional para mejorar la salud mental porque este es "uno de los efectos de la pandemia que va a perdurar", puesto que "ya ha aparecido una parte de la sintomatología y otra aparecerá en los meses y años venideros". Así, ha expuesto la necesidad de "estar preparados para responder".

En relación a esto último, ha advertido que aunque el Plan de Salud Mental de Extremadura "nos dota de una eficacia para tiempos de normalidad", en estos momentos nos encontramos en un "tiempo extraordinario".

Por ese motivo, Fernández Vara ha asegurado que el Plan de Acción de Salud Mental nacional junto con el II Plan de prevención y abordaje de las conductas suicidas en Extremadura aportan recursos económicos y "nuevas herramientas" para fortalecer las plantillas y recursos, de manera que permitan reforzar la salud mental infanto-juvenil en la región.