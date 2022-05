La abogada extremeña Estrella Santiago gana en el juzgado social 47 de Madrid el plus de peligrosidad para 24 trabajadores de un hospital madrileño

Carmen Apolo Badajoz

Estrella Santiago tiene su despacho en Badajoz es pequeño, trabaja sola, y a base de ganar juicios en Extremadura y conquistar los distintos plus de peligrosidad, la brecha salarial de género y la brecha de derechos en los centros ambulatorios, ha forjado un nombre en la profesión.

Su último logro ha sido ganar en el juzgado social 47 de la calle Princesa de Madrid el derecho al plus de peligrosidad de los 24 trabajadores de limpieza del Hospital Henares de Coslada, gestionado por la multinacional Sacyr Facilities. Un derecho que significará el 20% del salario marcado por convenio, o lo que es lo mismo, 5.72 euros/día. Un plus que sí cobran médicos pero no el resto de personal, y máxime cuando han sido ellos quienes han eliminado los residuos víricos.

El plus de peligrosidad le reconoce así la exposición que este grupo de trabajadores tuvieron durante la pandemia del COVID 19 y que seguirán teniendo frente a los residuos sanitarios, la experiencia de Santiago en los juzgados le ha llevado a tener clientes tanto en Madrid como en Asturias y en Ayamonte (Huelva).

Para Estrella Santiago "esta victoria es muy importante" porque da visibilidad a un derecho que no está reconocido por los convenios colectivos de limpieza en centros sanitarios. El juicio que ganó contra la empresa concesionaria de la limpieza del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz marcó un antes y un después en el sector, por lo que ahora puede pasar lo mismo en Madrid, porque sentará un precedente legal en el centro de España y tendrá "mucha más visibilidad y más impacto".

Para su despacho es un logro muy importante, en él sólo trabaja ella y un alumno-becario, y a base de trabajo y esfuerzo ha logrado romper barreras en la defensa de los colectivos más vulnerables.