Sánchez rectifica y anuncia que España entregará "material militar ofensivo a la resistencia ucraniana"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que España "entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo", dejando así claro el "compromiso" de su Ejecutivo ante la respuesta que debe darse "a una amenaza europea".

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la invasión de Rusia a Ucrania, Sánchez afirmó que España "siempre ha entendido que este ataque es a Europa, a sus principios y a sus valores".

"Por eso, siempre hemos defendido acciones coordinadas a nivel europeo, no un sumatorio de iniciativas de cada país. Por ello, apoyamos la activación del Fondo Europeo para la Paz para la entrega de armamento defensivo y ofensivo por parte de la Unión Europea a Ucrania. Quiero recordar, además, que España es el cuarto donante de este fondo", expuso.

Recordó que esta ha sido su posición y la del Gobierno, y estimó que es "la adecuada". "Lo creo firmemente. A una amenaza europea, debemos dar una respuesta europea, coordinada y unida. Es lo que nos pidió el Alto Representante, Josep Borrell, y a esa llamada España respondió al instante", se reafirmó.

"Pero, como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno de España; y para mí y para el Gobierno es tan importante, tan fundamental, la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo", afirmó, lo cual provocó aplausos en el Pleno.

Tras recordar que "España es un país amante de la paz", y que "tenemos muy reciente el recuerdo del "no a la guerra", el presidente del Gobierno apuntó que "no nos equivoquemos" porque hoy el "no a la guerra de Irak, es el "no a la guerra de Putin".