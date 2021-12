La sostenibilidad, palanca de cambio de la industria de gestión de activos

Durante los últimos 15 años, la industria de gestión de activos en España ha crecido de manera exponencial y ha sido testigo de múltiples eventos en los mercados y en la sociedad que han propiciado un profundo cambio tanto a nivel de producto como de negocio. Pero, evidentemente, el desarrollo de la industria no se acaba aquí y probablemente algunas de las tendencias que ahora están comenzando a implantarse se habrán consolidado dentro de 15 años.

Una de ellas, como no podría ser de otra forma, es la inversión responsable, que en los próximos años supondrá prácticamente el 100% de la industria, con todos los actores y palancas avanzando en esa dirección. La regulación y los progresos en taxonomía, etiquetas y estándares de medición de impacto ofrecerán un marco de actuación y mayor transparencia para los inversores, cada vez más concienciados de que sus inversiones pueden contribuir a construir un futuro más sostenible. Además, confiamos en que habremos avanzado en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en términos de protección del medioambiente, mayor igualdad y educación entre otros. Conscientes de que la transición energética no es solo un riesgo financiero sino también una responsabilidad, alianzas como Net Zero Asset Managers, Investors for a Just Transition o Finance for Tomorrow de las que Amundi forma parte jugarán un papel fundamental reuniendo a gestores y propietarios de activos hacia la descarbonización de las economías y una transición energética socialmente justa. Y junto a estas iniciativas, no puede obviarse el rol de gestoras a nivel diálogo, compromiso y voto en juntas de las compañías en las que invertimos.

Esta tendencia ya tiene y seguirá teniendo un claro reflejo en la oferta de soluciones de inversión, donde las firmas estamos innovando para ofrecer estrategias que permitan combinar sostenibilidad con potencial de rentabilidad y diversificación; como las estrategias de bonos sociales o infraestructuras. También esperamos que la gestión pasiva continúe jugando un importante papel complementario a la gestión activa para implementar de forma eficiente determinadas estrategias en la asignación de activos.

Asimismo, las grandes firmas de gestión fortalecerán sus capacidades pudiendo compartir su know how en áreas como la tecnología, completando y mejorando su oferta de servicios. No en vano, la digitalización y la inteligencia artificial continuarán adquiriendo un papel cada vez más relevante tanto en la gestión de estrategias de inversión como a nivel de distribución y marketing.

Todos estos factores contribuirán a reforzar el significativo papel que desempeña la industria de gestión de activos como canalizador de la inversión, financiador de la economía y un claro impulsor hacia un mundo más sostenible.