Las motos de Harley-Davidson esperan que los millennials rescaten a la compañía

El problema de Harley Davison, por lo menos en España es el alto coste de las motos . Una de baja cilindrada ya te sale por 10000 cucas. La Sporter 900, por ejemplo. Cuando otras marcas como las japonesas por ese precio o parecido te compras una burra de mejor calidad y prestaciones que no conoce mecanico. Aparte los extras para la moto te salen por un ojo de la cara. Los tiempos no están para soltar el dinero alegremente. Por cierto a mi me encantan. Pero a salido en América una dura competidora INDIAN fabricadas por la empresa Polaris ( Victory). Que son unos pepinos impresionates y con más "perigrí" de lo que presume Harley a loro con el tema, y si a eso le sumamos las marcas Europeas BMW, TRIUMPH.. Van a tener que hilar fino, y dejarse de tanta propaganda!..Un saludo!