Iberia reclama más espacio en México para volar tres veces al día todo el año

Negocia con el gobierno azteca más frecuencias para operar en invierno

El aeropuerto de Ciudad de México es uno de los más saturados

Iberia reclama más espacio en el aeropuerto de Ciudad de México para seguir creciendo y volar hasta tres veces al día todo el año. Durante la semana de Fitur, el presidente de la aerolínea de bandera, Luis Gallego, se reunió con el secretario de Turismo azteca, Enrique de la Madrid, para negociar la obtención de más slots (derechos de despegue y aterrizaje) en el aeródromo capitalino y así poder operar 19 frecuencias semanales en la temporada de invierno, un 90% más que las 10 conexiones semanales que realiza actualmente (2 vuelos diarios en ambos sentidos).

El aeropuerto internacional de la Ciudad de México es uno de los más saturados de América Latina por lo que no es fácil conseguir derechos de operación para todo el año. Por ejemplo, Air Europa anunció en 2014 su intención de abrir una ruta directa entre Madrid y la rebautizada Ciudad de México pero no consiguió slots por lo que firmó acuerdo con Aeroméxico y vende en su web los vuelos que opera la aerolínea azteca entre ambas ciudades. Air Europa tiene vuelos directos a Cancún. En este sentido, el año pasado Iberia logró aumentar a 17 las frecuencias que volaba en verano a la capital tras alquilar los slots (derechos asignados) a otras compañías, una estrategia que no quiere seguir.

Las negociaciones ya han dado sus primeros frutos y la aerolínea del grupo IAG ha conseguido más derechos de aterrizaje y despegue para la temporada de verano, por lo que entre mayo y septiembre operará 19 frecuencias semanales volado tres veces al día cinco días a la semana y dos días, dos. Así, aumenta en dos frecuencias las operadas el pasado verano. "De momento los slots son para la temporada de verano, pero la intención es mantenerlo más allá si se consiguen los derechos para invierno también", explican a este diario fuentes cercanas a la compañía aérea conocedoras del proceso de negociación.

Potenciar América Latina

Con estas nuevas frecuencias, Iberia refuerza México como su principal destino de América Latina al ser el país al que vuela más veces a la semana y donde ha registrado un 6,6% de aumento en el tráfico de viajeros hasta los 438.588, lo que implica que transporta casi el doble que su principal competidor: Aeroméxico.

El segundo mercado por importancia es Argentina (Buenos Aires), donde tiene 14 frecuencias que va a aumentar a finales de este año tras el fuerte crecimiento registrado por el mercado en 2017. Según los datos de Aena, Iberia transportó más de 441.000 de pasajeros entre Madrid y Buenos Aires (y viceversa) a lo largo del año pasado, lo que implica un alza del 10,8% con respecto a 2016. Si se suman los pasajeros transportados por Level desde Barcelona, la low cost que opera Iberia, el tráfico subió un 14,7% hasta superar el medio millón.

Así, la aerolínea española ha anunciado que ofrecerá tres vuelos más en la ruta Madrid-Buenos Aires a partir de noviembre de 2018, hasta alcanzar las 17 frecuencias semanales, y que también el próximo año incorporará la clase Turista Premium a los viajes con la capital argentina.

"América Latina es la razón de ser de Iberia, porque allí tenemos desplegada el 50% de nuestra capacidad", aseguró Luis Gallego durante la presentación de las nuevas frecuencias a Buenos Aires.

PUBLICIDAD