Los trabajadores presionan a Orange España para prejubilarse a los 55 años

! Qué bueno es el teletrabajo !. Leídas sus bondades no se explica uno como no trabajamos desde casa. Reduce el absentismo, facilita la conciliación laboral personal y familiar, incrementa la productividad y ahorra costes, vamos un verdadero chollo lo hace todo.



Orange en España es una empresa nueva y no se entiende que empiece con prejubilaciones ya.