Gigantesca filtración de datos personales en Facebook por una consultora cercana a Trump

Los datos de 50 millones de norteamericanos quedaron al descubierto en 2016

La red social más grande del mundo vuelve a estar en el disparadero. Los títulos de Facebook caían un 5% al inicio de la sesión estadounidense tras las noticias que asedian durante los últimos días a la compañía de Mark Zuckerberg.

Varios medios de comunicación indicaron que Cambridge Analytica, una consultora ligada a la campaña presidencial de Donald Trump, accedió sin permiso a los datos personales de 50 millones de usuarios de la red social.

Esta entidad, fundada por el multimillonario conservador, Robert Mercer, y liderada por el entonces consejero del candidato republicano, Steve Bannon, fue la encargada de gestionar la campaña publicitaria de Trump durante 2016.

En un blog publicado el viernes, Facebook explicó que un profesor de psicología de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan, creó una aplicación llamada "thisisyourdigitallife", que pedía a los usuarios que respondieran preguntas para crear un perfil psicológico.

Según la red social, Kogan "mintió" a Facebook al ofrecer esos datos a Strategic Communication Laboratories (SCL) y Cambridge Analytica, una filial de SCL, sin informar a los usuarios. Estas entidades permitieron convertir los "Me gusta" y otros datos de usuarios de Facebook en información usada con fines políticos.

Respuesta laxa de Facebook

Si bien Facebook no mencionó las elecciones de 2016 o a Trump en su blog, la conexión no se hizo esperar. La campaña de Trump pagó a Cambridge Analytica más de seis millones para gestionar sus anuncios en Facebook en base a los datos de los votantes que se habían recopilado previamente, de acuerdo con los registros de la Comisión Federal Electoral citados por Reuters. Según Facebook, alrededor de 270.000 personas descargaron la aplicación de Kogan, y dieron su consentimiento para que el creador accediera a información como la ciudad de residencia que establecen en su perfil o el contenido que les había gustado.

El sábado, Cambridge Analytica disputó las acusaciones de Facebook en un comunicado. La firma "cumple completamente con los términos de servicio de Facebook y actualmente está en contacto con Facebook ... para resolver este asunto lo más rápido posible".

El domingo, The Observer, en Reino Unido, y The New York Times, en EEUU, citaron al cofundador de Cambridge Analytica, Christopher Wylie, quien detalló el supuesto papel desempeñado por la consultora a la hora de obtener los datos de los usuarios de Facebook. Ambas publicaciones calificaron la situación como una "brecha de seguridad", algo que la red social se niega a admitir.

Sin embargo este asunto también ha dado el salto al Viejo Continente. Autoridades de la UE investigarán si se usó de manera fraudulenta los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, instó al gigante de la redes sociales a asumir una mayor responsabilidad, diciendo en Twitter que "las denuncias de un uso indebido de los datos de usuarios de Facebook son una violación inaceptable de los derechos a la privacidad de nuestros ciudadanos".

Desde Pivotal Research, su analista Brian Wieser, sacó los colores a Facebook al afirmar que la compañía no hizo suficientes esfuerzos para recuperar los datos de los usuarios ni tampoco informó sobre lo ocurrido ni a sus usuarios ni tampoco a sus inversores. "Debido a que los reguladores aplicarán un mayor escrutinio sobre el uso de datos de sus usuarios, nos parece que habrá más supervisión sobre los productos de Facebook", señaló en un informe del que se hace eco la CNBC. "Los reguladores adoptarán una línea más estricta para compartir datos entre las aplicaciones de Facebook, especialmente WhatsApp y la plataforma principal de Facebook", añadió.

Los títulos de Facebook se dejaban más de un 4% el lunes. Sin embargo, sus acciones acumulan una rentabilidad del 32% en los últimos 12 meses frente al 16% del S&P 500. El analista de Pivotal Research mantiene su recomendación de venta sobre los títulos de la red social y mantiene un precio objetivo de 152 dólares para la compañía de Zuckerberg.

