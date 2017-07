Elon Musk pide regular la inteligencia artificial para evitar "el mayor riesgo de la civilización"

¿y para qué querría salvar este hombre esta basura de civilización?...¿acaso no ha visto cómo se comportan las personas "normales"? ¿no ha visto lo que la sociedad considera "normal", respetable, tolerable?. Aparte de las tremendas desigualdades que provocan hambrunas y epidemias, de los conflictos, la violencia, la guerra, el terrorismo,.... no ha visto cómo se divierten, cogen a un muñecote, lo adoran como a un ídolo, y para celebrarlo, se ponen hasta el culo de alcohol y drogas, maltratan animales y fornican en plena calle, ... y esto es un reclamo tan grande para turistas de todas partes que buena parte de la economía se basa en estos asuntos y esto es la forma de divertirse de nuestra civilización y mejor no hablar de la forma de matarse unos a otros, o de explotarse .... (Por supuesto que la tradición tiene un valor, pero no será éste, no será esta porquería)