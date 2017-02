Se incendia una factoría china de Samsung que fabricaba las baterías para el Galaxy Note 7

Bomberos de la ciudad china de Tianjin (norte) tuvieron que sofocar hoy un fuego en una factoría local que fabricaba baterías para el Samsung Note 7, el móvil que se hizo tristemente famoso el pasado año por varios casos de explosiones e incendios.

El incendio se ha declarado en la fábrica de Samsung SDI, proveedora de Samsung, en el distrito tianjinés Wuqing, y afectó a baterías de iin-litio y otros productos no terminados, señala el diario South China Morning Post, que aclaró que el fuego se sofocó con rapidez y no causó heridos.

Al declararse el fuego, se desplegó un importante efectivo de bomberos, con más de 19 vehículos y 110 agentes, que acudieron a la zona del incendio a sofocarlo.

Imágenes de testigos publicadas en redes sociales mostraron columnas de humo surgiendo de la fábrica, mientras responsables de Samsung señalaron a la prensa que el incendio había afectado a un depósito de materiales desechados, no a las líneas de producción.

Responsables locales de medio ambiente se personaron en la zona para medir los índices de polución, algo destacable en una ciudad que en 2015 sufrió una cadena de explosiones de químicos tóxicos en su puerto, con 173 muertos y casi 800 heridos.

Samsung SDI es una de las dos firmas que abastecen a Samsung de baterías para el Galaxy Note 7, producto que tuvo que ser retirado en todo el mundo por la firma surcoreana debido a varios casos de incendios y explosiones.

