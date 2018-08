José María Álvarez: "Hay que formar a la policía para actuar de inspectores laborales"

Cuando le preguntas por el secreto del éxito y la longevidad de UGT, el sindicato que lidera y que acaba de cumplir 130 años -el segundo más antiguo de Europa-, utiliza una palabra: principios. Dice que la historia de la democracia y los derechos y libertades de los trabajadores no podría entenderse sin esta organización y augura un futuro de éxito si se adaptan a la velocidad de vértigo a un mundo cambiante. A Josep María Álvarez ( Belmonte de Miranda Asturias, 1956) en su entorno le llaman Pepe, haciendo honor a su fama de campechano y sencillo, que tiene un discurso de sindicalista en estado puro, sin concesión a la galería, pragmático y resolutivo. Ha conseguido en un tiempo récord lo que parecía casi imposible: elevar la afiliación, en descenso hace años. "Este año llegaremos a un cifra histórica", señala, para añadir que aún así no se resignan y reconoce que en el caso Villa las cosas no se hicieron bien. Habla de contradicciones en la música que ha empezado a entonar el Gobierno socialista y le pide que utilice el decretazo si PP y Cs boicotean sus iniciativas en materia económica. Afirma que es urgente una distribución más justa de la renta para dignificar los salarios y dice que la corrupción que ha contaminado las instituciones no puede salir gratis. Señala que a la sociedad catalana le repugna la utilización partidista del atentado de Barcelona que han intentado los independentistas e insiste en que nadie puede vetar al Rey. Cree que es necesario un impuesto a la banca y arremete contra sus beneficios "porque son escandalosos", sentencia.

¿Cuál es el secreto del éxito de la UGT para que, después de 130 años, sea el segundo sindicato más antiguo de Europa?

El secreto está en los principios con los que se fundó. Este sindicato nace del inicio del laborismo, cuando en Europa el movimiento obrero se empieza a organizar, y a partir de ahí echa raíces. La UGT es un árbol que tiene unas raíces profundas, que ha estado presente en la conquista de la democracia y de los derechos de nuestro país. Las jornadas de 8 horas, la eliminación del trabajo infantil, el derecho a vacaciones, o la propia organización internacional del trabajo, entre otras muchas cuestiones, forman parte de nuestro legado.

¿Qué piensa cuando oye que no es el sindicalismo lo que está en crisis sino la forma de ser sindicalista, y que la UGT o se renueva o morirá?

El sindicalismo tiene que ser renovado cada día, y en algunos momentos, como ahora, nos tenemos que renovar con más rapidez. La UGT, antes del último congreso, entendió que tenía que ir a una renovación de estructuras y crear nuevos instrumentos como la plataforma sindical que hemos creado en la red. Hacerlo en una organización a la que le cuesta mucho renovar requiere esfuerzo y dedicación, pero tenemos que cambiar lo que no funciona.

¿El descrédito de los partidos por la corrupción les ha contaminado? El caso de José Ángel Villa, del Soma-UGT, ha sido un 'escandalazo', ¿no?

La corrupción ha contaminado a toda la sociedad. De todas maneras, Fernández Villa a quien ha robado es al sindicato, como se ha visto en el juicio. Más allá de cómo acabe jurídicamente, políticamente nosotros teníamos que haber hecho las cosas de otra manera, porque nos lastra. En todo caso, hoy la UGT tiene una estructura más transparente, que nos permite saber de dónde vienen los ingresos, y a dónde van.

Vamos, que no será fácil que en su sindicato alguien meta la mano en la caja sin ser descubierto...

No hay estructura que pueda garantizar que no haya nadie que meta la mano, pero lo importante es tener mecanismos de control que permitan que todo el mundo tenga la certeza de que si la hace se le va a descubrir y lo va a pagar.

¿Hay crisis de afiliación en UGT?

Ha habido una bajada importante en la afiliación en los años de la crisis, tanto en la UGT como en el resto de sindicatos, pero nosotros llevamos tres años de crecimiento, y los dos últimos con una subida importante. Este año podemos llegar a récords de afiliación casi históricos.

¿A usted le ha decepcionado que Pedro Sánchez se comprometiera a derogar la reforma laboral y ahora diga que no tiene mayoría?

Él ya dijo en el debate de la moción de censura que no se daban las condiciones para hacer una derogación completa. Pero a mí lo que me preocupa es que el Gobierno pase de la música a la letra. De momento, ya en la música estoy viendo contradicciones, y está por ver si por la vía de la negociación podemos empezar a encontrar solución a los graves problemas que tienen los trabajadores y trabajadoras. Nosotros no damos cheques en blanco ni a Pedro Sánchez ni a ningún Gobierno.

¿Qué margen de tiempo le da usted al Gobierno para que actúe?

Le hemos dicho al Gobierno, por activa y por pasiva, que la gente no tiene tiempo, que los 100 días son una montaña muy difícil de escalar para muchos que no cobran desempleo, que están cobrando por un contrato de 12 horas a la semana, cuando trabajan 48, etc. Hay que tomar medidas, y si Ciudadanos y el PP boicotean las iniciativas del Gobierno, habría que utilizar la vía del Decreto y poner en marcha unas cuantas medidas que son fundamentales para poder acabar con esta situación de explotación y abuso que se vive en el mercado de trabajo.

Controlar los abusos no es fácil...

Nosotros creemos que habría que formar a la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y a la Policía Local en materia laboral para que puedan informar a la Inspección de los casos que se suelen cometer en muchas empresas. Además, cuando se pilla a un empresario con trabajadores en situación irregular la condena no puede ser solo que el contrato sea indefinido, sino que, además, en caso de despido en los dos años siguientes, éste sea declarado nulo, y no improcedente. Los trabajadores no pueden denunciar porque se encuentran con el despido al día siguiente, porque el precio del despido está tan bajo que por dos euros te ponen en la calle. Hay una batería de medidas que se pueden abordar ya y ver así cuál es el compromiso cierto del Gobierno.

¿Qué le ha parecido el IPC de julio, similar al del año pasado?

El IPC demuestra que es urgente actuar en una distribución y redistribución más justa de la renta, porque hay que dignificar los salarios y reducir la pobreza y la desigualdad que han avanzado en nuestro país de manera destacada respecto a nuestro entorno económico, y también para preservar el crecimiento económico y el empleo. Por eso hay que revertir la reforma laboral y recuperar el incipiente Estado del bienestar que los recortes del Gobierno del PP han mermado. La pérdida acumulada del poder adquisitivo de los salarios, junto a la mala calidad del empleo deben terminar. La incapacidad de recuperación de los salarios está claro que pone en peligro el crecimiento económico.

¿Qué medidas son para ustedes imprescindibles sobre los salarios?

Que el acuerdo salarial del AENC se traslade al conjunto de los convenios cuanto antes, que empiece a reflejarse en los de 2018 que quedan por firmar, así como en los de 2019 y 2020, de modo que los salarios vayan recuperando de manera paulatina el poder adquisitivo. Un acuerdo que contempla la negociación de subidas hasta un 3%, que permita ganancias de poder de compra y que establezca el aumento de los salarios mínimos del convenio a 14.000 euros al año en 2020.

¿Retrasar a noviembre los Presupuestos, o que el PSOE prorrogue los del PP, puede ser la excusa de que se consigan pocos avances?

Gobernar con los Presupuestos del PP no puede ser una excusa para no hacer nada. No es lo mismo un presupuesto que otro, pero se pueden hacer cosas, porque hay una mayoría en el Congreso que debería de reflejarse en el cambio de políticas económicas. El presidente debería ir a un proceso de negociación con los grupos políticos que le han dado soporte e iniciar negociaciones con los temas que tengan que ver con la política económica. Si esto se produce en noviembre, bienvenido sea, pero tendría que haberse hecho ya.

¿Que no se vaya a poner un impuesto a la banca es un incumplimiento de la promesa de Sánchez?

Cuando veamos los presupuestos y la política impositiva, hablaremos del conjunto de las medidas. De todas formas, la reacción de la banca me parece absolutamente insoportable desde el punto de vista democrático. ¿Qué se han creído que son? La banca en nuestro país tiene que cumplir normas, y no puede trasladar a los usuarios los costes impositivos que se determinen. Este país tiene que romper el monopolio y tomar medidas para regular la banca de una vez por todas.

Pero los bancos no son un monopolio, como usted dice. ¿O lo son de forma encubierta?

La banca es un servicio público, y así se debe concebir. Yo no voy al banco porque quiera, sino porque el sistema me obliga a tener una cuenta corriente. Los beneficios que tienen los bancos nos escandalizan a todos y por eso un impuesto a la banca está muy justificado, y debe aprobarse.

Pero ellos dicen que ya pagan sus impuestos...

Claro, pero pagan poco. Además de la banca, resulta escandaloso que las empresas del Ibex 35 paguen por debajo del 10% de impuestos. El Estado del bienestar debe sostenerse con el principio de que quien más gana más pague.

¿Qué le parece el perfil de Pablo Casado y su opción de que el PP vuelva a sus esencias ideológicas?

Hay que darle un poco de tiempo al PP para ver exactamente dónde se sitúa. Los sindicatos no debemos ver la política en el corto plazo, entrando a saco. El PP tiene que hacer su travesía, como la hizo el PSOE en los últimos años, y deberá ir encontrando un acomodo poco a poco. Para España, tener un partido de centroderecha con conciencia social sería una gran noticia. Da envidia la derecha alemana, como hemos visto estos días a Merkel comprometiéndose en temas sensibles como la inmigración.

¿Y el asunto del máster será una pesada sombra de sospecha para el nuevo líder del PP?

Ya veremos lo que dice el Supremo y las pruebas que él presenta, pero lo que está claro es que durante estos años además de degradarse la vida pública, también se ha degradado la universitaria. Desde ese punto de vista hay que reclamar que tanto lo público como lo privado estén bajo estricto control. En la Juan Carlos I, los estudios universitarios parece que están lejos de cumplir los mínimos exigibles, y ése es un tema de fondo. Si se han estado regalando títulos universitarios, hay que pedir responsabilidades.

¿La solución a la inmigración o es europea o no será, porque aparecerán 'Aquarius' todos los días?

Primero hay que aceptar que en el primer mundo hemos sido los grandes expoliadores de África, y una vez aceptado eso hay que buscar una solución desde una perspectiva responsable, humanitaria, y con carácter europeo. Todo lo que no sea eso, y se limite a hacer políticas miopes, se convertirá en racismo, xenofobia, y en el camino hacia un nuevo tipo de fascismo. A mí me producen verdadera repugnancia los discursos de algunos políticos, y no solo porque yo crea que hay que ir a una solución humanitaria, que lo creo, sino porque hay que remar de manera conjunta en el espacio europeo. Con la inmigración no se trata de hacer buenismo, sino de hacer justicia.

¿El tirón de orejas que le dieron las mujeres del sindicato por decir que la UGT es feminista mientras en los primeros niveles de la organización apenas hay mujeres era un aviso?

Acepto la crítica, pero la UGT es una organización feminista, y estamos en un proceso de transformación en el que las mujeres tendrán que ocupar el primer nivel. No somos feministas solo mirándonos a nosotros, sino a la sociedad. La brecha salarial, la situación de acoso en las empresas, o la violencia machista son elementos que queremos introducir dentro del ADN de la lucha del sindicato, y lo vamos a hacer. Ésa es la gran aportación que puede hacer la UGT a la igualdad del siglo XXI.

¿De qué sirve la mano tendida de Pedro Sánchez a los independentistas si Carles Puigdemont sigue radicalizándose y haciendo inviable el diálogo?

Puigdemont tiene sus intereses particulares, y allá él, pero lo importante es ver la perspectiva de futuro de Cataluña y no de una persona en particular. Hay que intentar poner calma, tranquilidad y sosiego, bajar la crispación, y que la Generalitat cumpla con sus obligaciones legales y de Gobierno. Éste es un problema no solo de Cataluña sino del conjunto del Estado, y hay que buscarle una solución.

¿Que finalizara la prisión preventiva de los políticos presos ayudaría en algo?

Que se levante la prisión preventiva es absolutamente compatible con que se cumpla la ley, y no hay razones jurídicas para que se mantenga en esa situación a los políticos presos. Que salieran de prisión y pudieran preparar su defensa en casa mejoraría las cosas, sin duda.

Pues politizar, como han hecho los independentistas, el acto de recuerdo a las víctimas de los atentados de Barcelona produce casi repugnancia, ¿no?

Este tipo de actos tienen que estar presididos por el respeto a las víctimas y por el rechazo a la violencia terrorista, nadie puede vetar a nadie, y menos al jefe del Estado. Estamos en un país libre, y quien no quiera ir a un acto que no vaya, pero nadie tiene derecho a poner vetos. Lo que hemos visto estos días ha sido muy desagradable, pero al final las cosas se han encauzado, porque la sociedad catalana rechaza la utilización política que se quiere hacer y a la opinión pública le repugna que se usen los asesinatos terroristas para hacer política de la más baja estofa.

Pues a Felipe VI no le van a dar un respiro, le han declarado persona 'non grata'...

Los independentistas pueden hacer lo que les venga en gana, pero el Rey tiene el perfecto derecho a visitar y viajar donde quiera en España o fuera de España.

Pues el 'caso Corinna' no ayuda...

Lo que vamos conociendo no ayuda a la monarquía, ni a la Casa Real, ni a Felipe VI, pero eso es un asunto y otro distinto es que se utilice para plantear el modelo de Estado. Si eso alguna vez se hace en España, debe de hacerse con un debate sosegado. Yo no soy monárquico, pero en este país siempre hacemos las cosas, más con las vísceras que con la razón, y un tema de ese calado sería un error plantearlo así.