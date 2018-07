Pedro Sánchez defiende el consentimiento expreso en delitos sexuales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este martes 17 de julio la intención del Ejecutivo de introducir en el ordenamiento jurídico el consentimiento expreso en la tipificación de los delitos sexuales tras la sentencia que condena a los cinco jóvenes de 'La Manada' por un delito de abuso sexual, y les absuelve del de agresión.

"Que quede claro señorías: si dice no es que no, y si no dice que sí es que no", ha subrayado Sánchez durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados ante el pleno. Según ha manifestado, la forma en que se hacen las lecturas de las normas jurídicas "parecen contradecir el espíritu" actual de sociedad española.

Así pues, el líder del Ejecutivo ha defendido la incorporación de la perspectiva de género a toda acción de la administración de Justicia que, en su opinión, ha estado "ausente durante mucho tiempo".

Sánchez ha recordado la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha abogado por impulsar la cultura de este acuerdo "todavía más lejos, hasta erradicar" este tipo de violencia que deja "tantas muertes, tantos huérfanos". "Todavía más lejos", según ha destacado, "hasta acorralar a los que acorralan". "España quiere tener las calles libres de manadas", ha apostillado.