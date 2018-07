El Congreso no logra por un voto la mayoría para completar el Consejo de RTVE

El Gobierno no ha logrado este lunes la mayoría necesaria para aprobar los cuatro consejeros que completarían el Consejo de Radio Televisión Española, al recabar 175 votos de los 176 necesarios. El procedimiento dicta que, de los 10 consejeros, 6 son elegidos por la Cámara Baja y otros 4 por el Senado, pero la Cámara Alta no logró la mayoría necesaria para respaldar a sus cuatro candidatos, por lo que la responsabilidad recaló en el Congreso.

Al no haber logrado la mayoría necesaria de 176 votos en esta segunda votación, el Gobierno tendrá que nombrar un administrador provisional único que deberá ser votado en el Congreso de los Diputados y que para ser elegido necesita también mayoría de 2/3 o absoluta 48 horas después.

En el orden del día del pleno, que ha empezado a las 17.00 horas, figuraba que en el caso de que se aprobaran los 4 últimos consejeros se votara, del total de 10 miembros del Consejo de RTVE, al que sería su presidente. Esto es lo que parece haber despistado a dos diputados, que en la votación de los cuatro consejeros han votado, sin embargo, al presidente, Tomás Fernando Flores, quien ya fue aprobado como consejero hace unos días por el Congreso. Por ello, los dos votos que incluían a Flores han sido considerados nulos, evitando la mayoría de 176 votos.

Los grupos parlamentarios que apoyaban esta candidatura contaban con recabar 179 votos (84 del PSOE, 67 de Unidos Podemos, cinco del PNV, nueve de ERC, ocho de PDeCAT, cuatro de Compromís, uno de Nueva Canarias y otro de Coalición Canaria). Sin embargo, al citado error de los dos diputados se suma que se han ausentado otros dos diputados, Jordi Xuclà (PDeCAT) y Ana Surra (ERC), por lo que los consejeros propuestos sólo han recibido 175 votos a favor, quedándose a uno de la mayoría absoluta necesaria.

Las listas de los cuatro candidatos a formar parte del Consejo de RTVE es la misma que se debatió en el último pleno en el Senado. Los consejeros propuestos por los grupos Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y PNV son Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluis Micó y Juan Tortosa. Tampoco ha logrado los apoyos necesarios la lista del Grupo Popular.

Antes de comenzar la votación, los diputados de Ciudadanos abandonaron el Hemiciclo para mostrar su disconformidad por el proceso de selección del nuevo Consejo de la Corporación, como hicieron en ocasiones anteriores.

???? #EnDirecto El #Pleno del Congreso rechaza a Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluis Micó y Juan Tortosa como consejeros de @rtve al no otorgar la mayoría absoluta necesaria. pic.twitter.com/CjVFOZYLLL — Congreso (@Congreso_Es) 16 de julio de 2018

Ante el fallo en la elección de los cuatro consejeros de RTVE que faltaban se abren dos escenarios: repetir la votación o nombrar un administrador único para la radiotelevisión. Podemos y PSOE se han puesto manos a la obra para que ésta se repita y así sumar los 176 votos que necesitan ya que, según explica, el proceso no ha salido como se esperaba por las dos ausencias y los dos votos equivocados declarados nulos. El problema es que no está tan claro que se vaya a poder realizar una nueva votación en la Cámara Baja puesto que, aunque el reglamento de Congreso recoge que se puede repetir la elección del consejo de RTVE hasta que salga el resultado, el 'decretazo' aprobado por Pedro Sánchez no contempla esa opción. La ley recoge que si no se logran la mayorías para elegir a los diez miembros del consejo, éste será sustituido por un Administrador. "No sabemos que norma prevalece. Tenemos que consultar a los letrados del Congreso y hablar con la mesa para ver cuál es el siguiente paso", explican fuentes de Podemos.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha aprovechado para resaltar que la votación ha sido un "espantoso ridículo" que recuerda "la paralizante debilidad" del gobierno de Sánchez, al que ha pedido que retire el Decreto Ley y vuelva al procedimiento de concurso público.