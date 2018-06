Rajoy propone que el congreso extraordinario del PP para elegir a su sucesor sea los días 20 y 21 de julio

Lo ha anunciado hoy ante la Junta Directiva Nacional del partido

Los aspirantes tienen hasta el 20 de junio para dar un paso al frente

Feijóo, Santamaría y Cospedal parten como los claros favoritos

Mariano Rajoy, este lunes ante la Junta Directiva Nacional del PP. Foto: EFE

El todavía presidente del PP, Mariano Rajoy, ha propuesto este lunes que el congreso extraordinario del partido en el que se elegirá a su sucesor al frente de la formación se celebre los próximos días 20 y 21 de julio. Así lo ha dicho ante la Junta Directiva Nacional del PP, subrayando que ha optado por "los plazos más breves posibles". Bauzá, dispuesto a impulsar una alternativa "liberal" para suceder a Rajoy.

El órgano -compuesto por más de quinientos cargos, entre presidentes regionales, provinciales y parlamentarios- ha dado, pues, el pistoletazo de salida al proceso congresual que van a celebrar los 'populares' tras su salida abrupta del poder al prosperar la moción de censura presentada por el socialista Pedro Sánchez. El eurodiputado del PP y exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Luis de Grandes, será el presidente del comité organizador del congreso extraordinario.

Repitiendo lo ya dicho el martes pasado ante la Ejecutiva del partido, Rajoy ha insistido en que su decisión de dejar el liderazgo del partido "es lo mejor para el PP, para mí y para España". "Debemos escribir una nueva página en la historia del partido", ha afirmado. También ha destacado que en septiembre todo tienen que estar "en perfecto estado de revista". "No voy a señalar a nadie con el dedo ni voy a vetar a nadie", ha prometido Rajoy de cara al proceso sucesorio.

Igualmente, el expresidente delGobierno ha pedido que quien gane el próximo Congreso del PP y sea elegido presidente del partido cuente con sus rivales, aunque ha precisado que desconoce si se presentarán varias personas, y ha reiterado que él no ejercerá ningún tipo de tutela. En este sentido, ha dejado claro que él no tiene sucesores, ni delfines, que no va a señalar a nadie y que no habrá ningún tipo de tutelas.

"Gane quien gane, al día siguiente deberá contar con sus rivales si los hubiera porque necesitará de la experiencia de todos para recuperar ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno", ha precisado el exjefe del Ejecutivo.

Plazo de las candidaturas

Los candidatos a presidir el PP tendrán de plazo hasta el día 20 de junio a las 14:00 horas para formalizar su propuesta, y los militantes podrán votar entre quienes opten al cargo a partir del jueves 5 de julio.

Una vez que se hayan formalizado las precandidaturas hasta el 20 de junio, dos días más tarde, el 22, se proclamará a los candidatos oficialmente y comenzará la campaña interna, que se prolongará desde las 10:00 horas del 23 de junio hasta las 24:00 horas del día 4 de julio.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, parte como favorito en las quinielas de miembros del PP para suceder a Rajoy. A más distancia sitúan a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y a la exministra María Dolores de Cospedal, ambas "fuertemente vinculadas" a Rajoy, lo que les puede restar posibilidades en esta "nueva etapa", según subrayan fuentes 'populares'. El PP entra en la guerra de favoritos para suceder a Rajoy.

En las últimas horas también ha anunciado su intención de luchar por el liderazgo el expresidente balear José Ramón Bauzá.

Voces por un único candidato

En los últimos días, diferentes dirigentes del PP han apostado por llegar al congreso extraordinario con una única candidatura para evitar guerras internas a menos de un año de varias citas electorales (andaluzas, europeas, autonómicas y municipales).

También lo han reconocido públicamente miembros de la actual dirección, como el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, que cree que "lo más deseable" sería que al congreso llegue un sólo candidato, aunque "si hay que votar, tampoco es un drama".

De la misma manera, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, es partidario de una única candidatura. "Evidentemente, me gustaría llegar al congreso como siempre hemos llegado cuando las cosas la hemos hecho bien; con una candidatura única e integrados y en eso estamos", manifestó hace unos días.

Rajoy, ¿presidente de honor?

En ese congreso extraordinario Rajoy podrá ser nombrado presidente de honor, un puesto que está vacante desde que el 20 diciembre de 2016 renunció a ese cargo José María Aznar, actual presidente de la fundación FAES.

Los Estatutos del PP establecen que sólo pueden ocupar la Presidencia de honor de la formación los expresidentes nacionales del partido y, una vez que ese cónclave de julio elija nuevo líder del partido, Rajoy podrá ostentar esa distinción honorífica.

Además, los Estatutos establecen que "los presidentes de honor serán miembros natos del Comité Ejecutivo Nacional y ejercerán cuantas funciones delegue en ellos el presidente nacional". Eso brindaría a Rajoy la posibilidad de acudir a esas reuniones internas de la formación, algo que Aznar hizo pocas veces y en las que criticó la estrategia política del partido.

El pasado martes, día en que anunció su adiós ante la plana mayor del PP, Rajoy aseguró que cuando deje la presidencia del PP estará "a la orden" de la persona que ocupe el puesto. "Y a la orden es a la orden. Y con la lealtad que mi conciencia y mis cuarenta años aquí me exigen", exclamó, unas palabras que se entendieron en las filas 'populares' como un recado a Aznar.

