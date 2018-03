Una exconsellera de Puigdemont asegura que Jordi Turull será el nuevo candidato a la Generalitat

En previsión de que Jordi Sànchez continúe en prisión

El exconseller y diputado de JxCat Jordi Turull. Foto: EFE

La exconsejera de Agricultura Meritxell Serret (ERC) ha explicado este martes que JxCat "puso sobre la mesa" el nombre del exconseller Jordi Turull como nuevo candidato a la Presidencia de la Generalitat en una reunión el lunes.

"Ayer JxCat puso sobre la mesa el nombre de Jordi Turull para ser investido, lo que creo que es buena noticia", ha explicado en declaraciones a TV3. Se da la circunstancia de que, por el momento, el candidato a la Presidencia es Jordi Sànchez (JxCat), pero no ha podido ser investido al no haber podido ir al pleno por estar en la cárcel y al no permitirle el juez salir de prisión.

Así, antes de ser nombrado candidato, Sànchez debería renunciar y el presidente del Parlament, Roger Torrent, debería abrir una nueva ronda de consultas con los partidos -la tercera- para nombrar a Turull nuevo candidato. "Creo que la trayectoria de Jordi Turull lo avala por su convicción y valía personal", ha explicado Serret, que ha asegurado que la negociación está muy avanzada.

Aunque desde JxCat y ERC aún no se ha confirmado este extremo, previsiblemente a la espera de que Sànchez comparezca en el Supremo, se haría realidad una hipótesis que se había barajado en las últimas semanas. No obstante, la elección de un nombre vinculado a la antigua CiU y al 'pujolismo' difícilmente contará con la aquiescencia de la CUP, cuyo voto es clave para sacar adelante una investidura.

De negarse en redondo la formación antisistema a apoyar a Turull, tanto Puigdemont como el exconseller Toni Comín (ERC), ambos huidos en Bélgica, se verían obligados a renunciar a sus actas para que sus formaciones tuvieran escaños suficientes para asegurar la mayoría necesaria.

