¿Qué es la Asamblea de Electos que podría investir simbólicamente a Puigdemont?

Se trataría de propuesta de consenso entre JxCat y ERC

Ninguno la ha confirmado, pero ERC la ve con buenos ojos

Continúan las reuniones en Bruselas para llegar a un acuerdo

Carles Puigdemont, presidiendo la reunión de JxCat este lunes en Bruselas. Foto: EFE

En medio de las tensas negociaciones que mantienen JxCat y ERC para la investidura de Carles Puigdemont parece abrirse paso una propuesta intermedia que, si bien ninguna de las dos formaciones ha confirmado, desde ERC sí que se ha asegurado que se ve con buenos ojos.

Esta fórmula, que conjugaría los deseos de JxCat de investir a Puigdemont y los de ERC de constituir un Govern sin cargas judiciales que acabe con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pasaría por investir a Puigdemont en Bruselas a través de una Asamblea de Electos y despuñes a un presidente en el Parlament que no fuera Puigdemont para evitar consecuencias judiciales. El cesado presidente catalán sería el instructor de ese nuevo Ejecutivo funcional.

Esta asamblea de electos, según ha anticipado La Vanguardia esta mañana, podría ser la que impulsó la Associació de Municipis per la Independencia (AMI) y que hasta ahora no ha entrado en vigor, un órgano que se creó en 2016 por si el Estado ponía "obstáculos" al proceso soberanista como el de intervenir las instituciones catalanas. La Asamblea de Electos de la AMI, denominada como AECAT, estaba abierta a cargos electos municipales, del Parlament, del Congreso, del Senado y del Parlamento Europeo, y no se ha llegado a reunir hasta la fecha, aunque más de 2.500 cargos se adscribieron.

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha sido quien afirmado este lunes que a su partido le "suena bien" tener un Govern que considera legítimo y que trabaje desde Bruselas, y otro ejecutivo y efectivo que trabaje desde Cataluña: así, se investiría a Carles Puigdemont en Bélgica a través de una Asamblea de Electos y a otro candidato en el Parlament. "Si decimos que suena bien es porque da todo el valor al Govern legítimo de Bruselas y lo hace compatible con acabar con el 155", ha resumido Sabrià, que ha declinado entrar en detalles sobre la negociación porque argumenta que no beneficiaría llegar a un acuerdo.

Sabrià ha evitado entrar en detalles sobre una asamblea de electos, y se ha limitado a valorar positivamente la reunión de ERC y JxCat este fin de semana en Bruselas: "Las conversaciones han sido fructíferas y avanzamos a buen ritmo. Somos optimistas". "No entraremos en concreciones por respetar la necesaria discreción en cualquier negociación. Progresamos adecuadamente. Estamos más cerca de lo que todos queremos conseguir", ha zanjado el portavoz de los republicanos.

"Muy buena dirección"

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, por su parte, ha asegurado hoy que las negociaciones con el resto de formaciones independentistas van "en la muy buena dirección" para investir a su candidato a la Presidencia de la Generalitat, que ha insistido que es Puigdemont, por lo que prevé resolverlas en unos días.

Lo ha dicho en rueda de prensa en Bruselas, donde este lunes siguen reunidos gran parte de los diputados de JxCat en el Parlament con Puigdemont, un encuentro que Pujol ha tildado de normal: "La política catalana pasa hoy por Bruselas".

Pujol ha avanzado que no hay acuerdo firme para la investidura pero que éste "tiene que salvaguardar la investidura del presidente Puigdemont y las negociaciones van en esa dirección", y ha rechazado hablar de Presidencia simbólica porque cree que es un mal camino.

En esta misma línea, e diputado de JxCat Josep Rull ha afirmado que las conversaciones con ERC para conseguir la investidura "progresan adecuadamente". En una entrevista de Rac1 recogida, preguntado por si pondría la nota a las conversaciones de JxCat y ERC entre 'necesita mejorar' o 'progresa adecuadamente', se ha decantado por la segunda: "El hecho de que nos veamos progresa adecuadamente".

"Tenemos una altísima responsabilidad y queremos estar a la altura de esta responsabilidad. Es todo lo que puedo decir ante una ofensiva que es absolutamente total" del Estado, ha explicado Rull, confirmando los encuentros del fin de semana y de este lunes en Bruselas de Puigdemont con ERC y JxCat a los que él no ha acudido.

Viaje de la CUP a Bruselas

Los diputados de la CUP Carles Riera y Vidal Aragonés han viajado este lunes a Bruselas para mantener una reunión y "escuchar" al candidato de JxCat, han explicado fuentes 'cupaires'.

Según ha publicado también La Vanguardia, fue Puigdemont quien se puso en contacto con la CUP el domingo manifestando su voluntad de mantener un encuentro este lunes para abordar la investidura.

La mismas fuentes han explicado que su voluntad de los 'cupaires' es "ir a escuchar" lo que proponga Puigdemont, con cuyo grupo (JxCat) acordaron un documento por el cual apoyarían su investidura a cambio de retirar el concierto a las escuelas que segregan por sexo, formar una Asamblea Constituyente y volver a hacer pública la empresa ATLL.

El documento no llegó a sellarse porque el martes de la semana pasada -cuando JxCat, ERC y la CUP debían rubricarlo- el presidente del Parlament decidió aplazar el pleno de investidura de Puigdemont, lo que desencadenó reproches entre JxCat y los republicanos.

PUBLICIDAD