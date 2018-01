770 420

Campuzano, tras el mensaje de Carles Puigdemont: "La aspiración del Estado propio ha llegado para quedarse"

Tres preguntas al diputado y portavoz del PDeCat en el Congreso

El bloque independentista de Cataluña está viviendo días difíciles. Con parte de sus llíderes encarcelados, otros en libertad provisional y cinco huidos en Bélgica desde hace tres meses, el aplazamiento sine die del pleno de investidura de Carles Puigdemont a la espera de que lleguen "garantías legales" de que no será detenido ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero no tiran la toalla y el portavoz del PDeCat en el Congreso, Carles Campuzano, sigue reivindicando el derecho de los catalanes a decidir.

En este sentido, y en un encuentro con elEconomista, este independentista convecido y licenciado en Derecho prefiere no dar muchas explicaciones sobre el mensaje de Puigdemont a Comín que este miércoles se ha hecho público. "El plan de Moncloa ha triunfado. El procès ha terminado", asegura el expresident al diputado de ERC, también en Bélgica.

Sin embargo, para Campuzano el soberanismo está lejos de rendirse. "La demanda de libertad de aspirar a tener un Estado propio para Cataluña y la demanda de que los catalanes decidan el futuro político como comunidad ha llegado para quedarse", asegura tajante.

El verdadero problema para este residente en Villanueva y Geltrú es que las decisiones políticas ya no se toman desde Cataluña y que por tanto esa libertad de decisión ha sido coartada. "Las decisiones las toman los representantes del Gobierno central en Cataluña, se toman desde Madrid. Y por tanto el Gobierno legítimo que los catalanes eligieron en septiembre de 2015 no puede gobernar. Y eso me parece una situación anómala, muy poco acorde al marco constitucional y para nada democrática", ha destacado durante la entrevista.

