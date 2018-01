¿Ha empezado la guerra de la derecha?

Lo más inquietante del pensamiento de derechas a nivel mundial es que siempre afirman que se enfrentan a mil problemas frente a mil enemigos. Lo cierto es que eso sucede porque si hay mil maneras de solucionar una tarea, por cotidiana que sea, ellos siempre eligen la peor y de la peor manera posible. Luego,, si pasa como en España, dónde todo lo que sale de sus mentes es oro puro, por ridiculo que sea y se obcecan en ello enfrentándose a todo el mundo es ya una cuestión de infantilismo.



Pero la culpa no es de ellos,es nuestra, porque compramos sus periódicos, vemos sus TV, les votamos y damos por cierta hasta la última de sus poco ingeniosas mentiras. Ante todo son hombres de negocios, si no compraramos lo que venden no estaría a la venta en su tienda de los horrores