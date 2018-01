El PP utiliza el caso de Diana Quer para relanzar la prisión permanente revisable contra Ciudadanos

Los sociólogos del PP, no se dan cuenta de que esos debates ya no venden entre las generaciones entrantes. Son para referendums, no para campañas electorales.



Ya se les votó para implantar la LOMCE, y mira lo que hicieron después.



Ya se les votó para bajar impuestos, y mira lo que hicieron después.



Ya se les votó para quitar el aborto, y fíjate como abortaron después.



Hoy en dia la gente sabe que los partidos prometen hasta que metes el voto, y después de metido, nada de lo prometido.



Yo personalmente prefiero un partido que tenga que apoyarse en las minorias de derecha e izquierda nacionales, no en las nazis de toda la vida. Por pura supervivencia.



Si tienen huevos, que convoquen un referendum para reforzar la PPR o abolirla, y que el pueblo hable.