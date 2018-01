Puigdemont se empecina en su investidura pese a las trabas legales

solo desprecio a los que no son Golpistas,



son NAZIS , solo les duele la pela, yo lo tengo claro con mi dinero no financio a estos Golpistas Nazis, NO COMPRAR PRODUCTOS CATALANES: NO SEAT, No Mango, No Tous, No Colacao, etc, etc.....por el bien de nuestros hijos y nuestras pensiones,



VIVA TABARNIA